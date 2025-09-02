В Чекмагушевском районе Башкирии детям рассказали о творчестве Зощенко

Мероприятие было посвящено творчеству известного писателя-сатирика Михаила Зощенко. Участники погрузились в мир забавных и порой грустных историй, полных необычных ситуаций и колоритных персонажей. С помощью видеопрезентации ребята узнали интересные факты из детства писателя, о его героическом прошлом как участника Гражданской войны, командира пулеметной команды, о творческом пути. Дети также приняли участие в литературной игре «Веселые истории» по произведениям писателя. Кроме того, для участников подготовили книжную выставку «Остроумный свидетель эпохи».