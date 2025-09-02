В Чекмагушевском районе Башкирии детям рассказали о творчестве Зощенко

Литературная программа «Веселые рассказы Зощенко» состоялась в Сыйрышбашевской сельской модельной библиотеке Башкортостана по национальному проекту «Семья». Об этом сообщили в администрации Чекмагушевского района.
Мероприятие было посвящено творчеству известного писателя-сатирика Михаила Зощенко. Участники погрузились в мир забавных и порой грустных историй, полных необычных ситуаций и колоритных персонажей. С помощью видеопрезентации ребята узнали интересные факты из детства писателя, о его героическом прошлом как участника Гражданской войны, командира пулеметной команды, о творческом пути. Дети также приняли участие в литературной игре «Веселые истории» по произведениям писателя. Кроме того, для участников подготовили книжную выставку «Остроумный свидетель эпохи».
«В ходе встречи были представлены малоизвестные факты из биографии писателя, прозвучали отрывки из его самых популярных произведений. Мероприятие вызвало живой интерес у аудитории, подтвердив актуальность и непреходящую ценность творчества Михаила Зощенко для современных читателей», — отметила библиотекарь Лейсан Салихова.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.