Опубликовано фото исполнителя хита «Медуза» из рехаба, который около 1,5 лет не появлялся на публике

Певец Алан Хадзарагов с января 2024 года находится в закрытом психонаркологическом реабилитационном центре во Внукове, сообщает telegram-канал Mash. Изначально он проходил курс лечения от зависимости в наркологической клинике, однако врачи выявили у него и психическое расстройство, после чего его перевели в более изолированное учреждение. По данным родственников, проблемы Хадзарагова с наркотиками начались в Таиланде. Перед госпитализацией артист публиковал в соцсетях странные видео с критикой коллег и изменениями во внешности, передает TV Mail.ru.