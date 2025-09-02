Посвященная подготовке собак-проводников для слепых конференция пройдет с 4 по 6 сентября

Конференция «Российская школа подготовки собак-проводников Всероссийского общества слепых. Вчера, сегодня, завтра» и XXI Всероссийский реабилитационный конкурс ВОС с участием инвалидов по зрению и их собак-проводников «Мы с хозяином вдвоем», а также торжественное мероприятие, посвященное 65-летию Российской школы подготовки собак-проводников Всероссийского общества слепых пройдут в период с 4 по 6 сентября.
Организатором этих мероприятий выступает Российская школа подготовки собак-проводников ВОС.
Всероссийское общество слепых — организация, созданная в 1925 году на основе объединения инвалидов по зрению, их законных представителей, других граждан, которые активно участвуют в ее жизни, и для защиты прав и интересов слепых и слабовидящих, их социальной поддержки, реабилитации, абилитации, социальной интеграции, а также содействия обеспечению равных возможностей незрячих людей.
8 июля в Колонном зале Дома Союзов в Москве прошло праздничное мероприятие, посвященное 100-летию ВОС. В его рамках состоялось награждение лауреатов в нескольких номинациях, а после церемонии — праздничный концерт.