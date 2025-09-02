Посвященная подготовке собак-проводников для слепых конференция пройдет с 4 по 6 сентября

Всероссийское общество слепых — организация, созданная в 1925 году на основе объединения инвалидов по зрению, их законных представителей, других граждан, которые активно участвуют в ее жизни, и для защиты прав и интересов слепых и слабовидящих, их социальной поддержки, реабилитации, абилитации, социальной интеграции, а также содействия обеспечению равных возможностей незрячих людей.