В России предложили сделать китайский язык обязательным в школах

По его словам, в грамматике английский и китайский языки примерно одинаково сложны для русского человека, однако стоит задаться вопросом, а есть ли смысл вкладывать массу усилий в язык западных стран, которые разрывают связи с Москвой. Также Вассерман предложил школьникам самостоятельно изучать эсперанто — язык, специально разработанный для международного общения. По мнению депутата, освоить его можно всего лишь за полгода из-за лёгких лексических конструкций. Вассерман уверен, что изучение эсперанто не будет препятствовать освоению других языков, ведь он легко запоминается. Сейчас, по его данным, им владеют в мире около 20 миллионов человек, даже созданы международные детские лагеря эсперантистов.