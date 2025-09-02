Егор Крид показал родителей, Деревянко — новую жену: фоторепортаж со светской премьеры

Певец Егор Крид снялся в кино и по такому поводу привёл родителей на премьеру данного фильма. Показ картины «Вниз» прошёл в центре Москвы. Здесь, помимо Крида, было немало и других звёзд. В частности, пришёл друг Егора Филипп Киркоров, а также Александр Ревва, Наталья Рудова. Были здесь Игорь Миркурбанов, Александр Иншаков, Владимир Хотиненко — с женами. Появился и Михаил Галустян после развода и Павел Деревянко после женитьбы. Вместе с супругой Деревянко устроили настоящий перформанс на красной дорожке- обнимались, целовались и вообще корчили смешные рожицы. Не удержались от поцелуя и режиссёр фильма «Вниз» Марюс Вайсберг и его жена Наталья Бардо. Смотрите фоторепортаж.