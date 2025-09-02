Ревва спровоцировал ссору на красной дорожке: видео

Александр Ревва появился на премьере российского триллера. В момент, когда ему позвонил друг, комик находился на красной дорожке фильма «Вниз». Пока он разговаривал по телефону, среди журналистов началась ссора на тему, кто кому мешает снимать Александра. Увидев назревающий конфликт, артист предложил, чтобы предметом ссоры стал кто-нибудь другой. Спойлер: серьезного конфликта так и не получилось, благодаря Ревве. Смотрите видео.