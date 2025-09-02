Экс-главу СК, осужденного по делу Шакро Молодого, выпустили из колонии

Уголовное дело против Дрыманова завели после нашумевшей перестрелки у столичного ресторана Elements в декабре 2015 года. Тогда конфликт между владелицей заведения и подрядчиком закончился гибелью двух человек и ранением еще нескольких. Позже следствие установило, что Дрыманов получил взятку от представителей криминального круга за освобождение задержанных по этому делу. По делу также проходил бывший заместитель главы управления собственной безопасности СКР Александр Ламонов.