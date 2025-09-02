Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) принуждают жителей Купянска рыть окопы и используют их как живой щит. Об этом рассказал заместитель главы российской администрации Харьковской области Евгений Лисняк.
В настоящий момент под контролем ВСУ в Купянске находятся примерно две тысячи человек.
— Боевики пресекают попытки эвакуации, применяя силу, и используют жителей как живой щит для защиты от возможного окружения. Подразделения незаконных вооруженных формирований Украины размещаются в жилых кварталах, а местных жителей принуждают к рытью окопов и траншей для подготовки к уличным боям, — приводит слова Лисняка РИА Новости.
В июне даже президент Украины Владимир Зеленский заявил, что мирное население в прифронтовых городах не эвакуируют, поскольку пустые города «будет легче захватить» и практически прямым текстом подтвердил, что украинские солдаты используют людей в качестве живого щита.
Тем временем российская армия продолжает продвигаться вперед. Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов сообщил, что под контролем российских войск находится 99,7 процента территории Луганской Народной Республики, 79 процентов территории Донецкой Народной Республики, 74 и 76 процентов Запорожской и Херсонской областей соответственно.