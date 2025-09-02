В Каменском округе Свердловской области закрыли молодежный трудовой сезон

В честь завершения летних работ был организован праздничный концерт, на котором трудовые бригады представили свои творческие номера. Они продемонстрировали вокальные, хореографические и другие таланты. Также для трудовых бригад провели конкурс, чтобы определить самую эффективную из них. В нем поучаствовали ученики Маминской, Травянской, Новоисетской и Бродовской школ. Абсолютным победителем были признаны учащиеся из поселка городского типа Мартюш. Остальных участников наградили дипломами за активное участие.