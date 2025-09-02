В Каменском округе Свердловской области закрыли молодежный трудовой сезон

Концерт, посвященный итогам летней молодежной трудовой вахты 2025 года, состоялся 27 августа в Каменском муниципальном округе Свердловской области, сообщили в управлении образования муниципалитета. Формирование у детей и подростков осознанного подхода к профессиональному самоопределению соответствует задачам нацпроекта «Молодежь и дети».
Этим летом трудовые бригады занимались озеленением, покраской и уборкой территорий. Такая работа внесла существенный вклад в создание комфортных условий для жизни местных жителей. Школьники выполнили значительный объем задач, что позволило им, например, освоить навыки командной работы, планирования и организации труда.
В честь завершения летних работ был организован праздничный концерт, на котором трудовые бригады представили свои творческие номера. Они продемонстрировали вокальные, хореографические и другие таланты. Также для трудовых бригад провели конкурс, чтобы определить самую эффективную из них. В нем поучаствовали ученики Маминской, Травянской, Новоисетской и Бродовской школ. Абсолютным победителем были признаны учащиеся из поселка городского типа Мартюш. Остальных участников наградили дипломами за активное участие.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.