Сериал PEOPLETALK забрал две номинации фестиваля Original+Doc

Проект, созданный при поддержке VK Видео и Института Развития Интернета, изначально был номинирован в десяти категориях. На церемонии вручения, состоявшейся в кинотеатре «Москино Музеон», он был отмечен дипломом «За одушевленность» от индустриального жюри и специальным призом от медиапартнера фестиваля — «РГ-Медиа». Индустриальное жюри, в состав которого вошли Мария Финкельштейн, Юлиана Слащева, Валдис Пельш, Константин Смилга и Александр Яцко, высоко оценило работу создателей. Вторая награда подтвердила высокий уровень сериала и его значимость для широкой аудитории.