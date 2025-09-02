Тело мужчины в луже крови нашли на фестивале Burning Man

27 августа на том же самом фестивале Кейла Томпсон ощутила сильную боль внизу живота и спустя несколько часов неожиданно для себя родила здоровую дочь весом 1,6 килограмма в туалете трейлера, где она ночевала. Женщину и ее ребенка доставили в медицинский центр мероприятия, после чего их перевезли в больницу города Рино.