Здравствуй, юность в кандалах: заслужили ли кадеты тюремный срок за массовую драку

Осенью прошлого года в Уфе случилась массовая драка кадетов. Вместо того чтобы просто всех пожурить за разбитые носы и сломанные руки (причем сломана рука у главного обвиняемого), пацанов отправили в СИЗО. Скоро суд. 17-летние мальчишки, которые должны были окончить школу и поступить в летное училище, оказались за решеткой… Максимум им грозит по 7 лет.
Об этом деле почти сразу стало известно в Москве главе СК РФ Александру Бастрыкину. Родители ребят, которых обвинили как зачинщиков, отправили коллективное обращение генпрокурору Краснову. Каждая из мам участников записала личное видео Путину.
Было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство, совершенное группой лиц» (ч. 2 ст. 213 УК РФ). Максимальный срок лишения свободы до 7 лет.
Ребят, которых должны были воспитывать как патриотов — сильных, смелых, чтобы показывали другим пример, — обвиняют в массовой драке.
После чего один за другим кадеты отправляются на нары. При этом ни один работник школы-интерната не получает выговор.
Виновной признается лишь одна сторона. На скамье подсудимых только 17-летние подростки.
Расследование приближается к финалу.
25 ноября 2024 года десятиклассники-кадеты летной школы-интерната имени Гареева сцепились с одиннадцатиклассниками-кадетами своей же школы, в схватке приняли участие более сотни подростков. Причиной драки стала оскорбительная надпись ЛГБТ-направленности («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ), одиннадцатиклассники увидели ее на плацу около столовой, рядом с государственными флагами. Так их обозвали десятиклассники. И началось…
В результате сломанное будущее, искореженное завтра… ЕГЭ, сданный за решеткой; вместо прохода по плацу в парадной форме — следственный изолятор и восемь обвиняемых по одному уголовному делу. Сперва отправили в СИЗО двоих, затем отправили под домашний арест еще двоих, и четверо находятся сейчас под подпиской о невыезде.
Кто прав? Кто виноват? Да даже если и подрались! Сколько в нашем детстве было сломанных носов, и что теперь — сломанные из-за этого навсегда жизни?
Кадетский интернат жестко разделился на потерпевших десятиклассников из четвертой роты, которые и написали эту оскорбительную надпись, и оказавшихся за решеткой обвиняемых выпускников из второй роты, пустивших в ход кулаки. Собственно, дрались все. И синяки со сломанными руками тоже были и у тех, и у других в каждом классе.
Но 10-й класс — жертвы. 11-й класс — обвиняемые.
Директор кадетского корпуса на момент ЧП находился в отпуске.
Главный зачинщик, по мнению следствия, Бурков Павел, «с момента поступления и по настоящее время зарекомендовал себя с положительной стороны. Программу обучения усваивает на “хорошо” и “отлично”. На уроках всегда внимателен, активен, любознателен. Добросовестный, ответственный, исполнительный, дисциплинированный, спокойный, уравновешенный. Нарушений воинской дисциплины не допускал. С сентября 2022-го по декабрь 2024-го состоял на должности старшины роты. Со своими обязанностями справлялся хорошо. Был участником парада Победы в Уфе в 2022, 2023 и 2024 годах».
«28 декабря 2024 года первым закрыли нашего Павла, — говорит мама Павла Буркова Татьяна. — В начале января — второго кадета. После нашего видеообращения к Путину и Бастрыкину остальных ребят в СИЗО больше не закрывали. В данный момент два кадета, уже выпускники, находятся под домашним арестом. У остальных подписка о невыезде».
Конечно, конфликт между старшими и младшими начался задолго до дня массовой драки, и именно это позволяет говорить о том, что столкновение можно было предотвратить, время для этого было; но почему-то этого не было сделано вовремя.
На мой взгляд, вся эта история не про конфликт детей, а про воспитательный момент со стороны командиров, воспитателей, работников интерната. Которые, так уж получилось, не увидели вовремя проблему. В свое время моя дочь тоже обучалась в кадетском корпусе, причем там, где были не только мальчики, но и девочки. Родители знали: случись что — надо обращаться к офицерам. Любое разногласие гасится в зародыше. Ведь не дети тому виной.
А здесь почти целый год вся Уфа обсуждает массовую потасовку мальчишек в школе-интернате, и ни один командир так и не привлечен к ответственности. Мало того, обвиняют только подростков и только из одного класса.
Понятно, что у мамы Павла Буркова, с которой я разговариваю, своя правда.
— Когда начался конфликт между старшими и младшими ротами?
— Чтобы вы понимали, 10-й класс — это 4-я рота, а 11-й класс — 2-я рота. И получается, что вся 4-я рота является потерпевшей, а ребята из 2-й роты являются драчунами. По последним данным, 38 потерпевших, а во второй роте около 50 человек.
— Когда начался инцидент?
— Конфликт продолжался уже давно. А сама причина ЧП произошла накануне. Поймите, ребята живут в закрытых условиях четыре года. Это практически их дом. Они общаются друг с другом и во внеурочное время тоже. Конечно, бывает всякое: ругаются, кто-то у кого-то тарелку перевернул, кто-то у кого-то шапку отнял или бушлат, скажем, — было много таких ситуаций, которые на уровне воспитателей не решались. А ведь именно 2-я и 4-я роты учились друг с другом уже два года вместе. Как рассказывал мне сын, нынешние десятиклассники обижали еще более младших восьмиклассников, одиннадцатиклассники за них заступились. Мы, родители, открыто сообщили об этом в заявлении Бастрыкину.
— Что в ответ предпринимало руководство?
— Мальчишки наши, они так воспитаны, что пытались решить все вопросы своими силами и не жаловались. Поэтому я не могу сказать, в курсе ли было об этом руководство и что оно предпринимало в ответ. Накануне этой самой последней драки произошло обострение. Вечером, когда у них шла поверка, между кадетами 2-й и 4-й рот произошел бытовой конфликт в столовой из-за шапки одного кадета и бушлата другого. Вроде как шапку у одного десятиклассника выбросили, и он пошел со своими приятелями разбираться. Группа кадетов 4-й роты во главе с неформальным лидером численностью до 20 человек предприняла попытку прорваться в расположение 2-й роты с очевидной целью тоже разобраться; были оскорбления, угрозы физической расправы, нарочно оставлялись на полу черные следы от краев подошв берцев, «черкаши». И этот момент, можно сказать, взрослые пропустили, не предотвратили.
— Подождите, но на следующий день руководству должны были доложить, что произошло.
— К сожалению, этого не случилось. Зато появилась надпись на плацу в районе столовой, где наши ребята дают клятву кадета и верности Родине. Белой краской крупными буквами написали матерные слова. Вот эта оскорбительная надпись и стала триггером. Будущие потерпевшие готовились, есть доказательства того, что они заранее пришли на плац с ремнями. Кадетская форма не подразумевает возможности снять ремень с пояса под бушлатом. А они явились с намотанными на руки ремнями, которые применили в «бою». В итоге обоюдной драки, которая, по мнению следствия, была подготовлена кадетами 2-й роты, телесные повреждения получили не только кадеты 4-й роты, но и 2-й роты тоже, а также мой сын Бурков Павел, которому был нанесен вред здоровью средней степени тяжести. Есть справка об этом. Однако во время расследования это вообще никак не учитывалось. На допрос нас вызвали 28 декабря 2024 года. И в этот же день, получается, сыну первому предъявили обвинение. Через несколько часов нас увезли в суд, потом его сразу отправили в СИЗО на все новогодние каникулы. В следственном изоляторе он так и находится по сей день.
— Я знаю, что вы пытались привезти в суд кадетскую форму, чтобы Павел во время процесса ее надел…
— Да, но мне не разрешили этого делать. Я не понимаю почему, ведь мой сын кадет, он имеет на это право, этого звания его никто не лишал. Десантником был наш дед, и Павел гордился им. Я сама доктор филологических наук, педагог с 30-летним стажем, заведующая кафедрой, отличник образования Башкортостана. И сына растила так, что он постоянно говорил: «Я очень хочу стать летчиком, потому что для меня честь быть как дедушка». Но, к сожалению, всё, что сейчас происходит, лишило сына возможности дальше обучаться, нормально готовиться и сдать ЕГЭ на свободе. Долгое время мы вообще не знали, сможет ли он сдать выпускные экзамены.
— И как в результате?
— Оба мальчишки, которые содержатся под стражей, сдали. Я через Министерство образования РБ и через уполномоченного по правам ребенка в РБ пробила обучение ребят в СИЗО силами учителей кадетки. В СИЗО открыли пункт приема ЕГЭ. У Паши не хватило немного баллов только по русскому языку, чтобы в итоге получить серебряную медаль. Физику и математику сдал прекрасно и получил аттестат с отличием. Он до последнего надеялся, что ему удастся сдать экзамены вместе со своими, и мальчишки из его роты отказывались фотографироваться на выпускной альбом без своего старшины. Когда я виделась с ним в комнате свиданий, он сказал: «Мама, я все равно стану летчиком, потому что это моя мечта. Моя мечта была выйти на парад 9 Мая и провести свою роту торжественно». Но она не сбылась… Многие не понимают, какой и у кого интерес закрыть несовершеннолетних пацанов, лишив их будущего. Да, была драка, обыкновенная мальчишеская драка, и разбирать ее тоже нужно было как обычную драку, в том числе с привлечением педагогического состава и выяснением, что делали взрослые, когда обстановка среди детей накалялась. Но по детям просто проехались катком, не задумавшись о том, что с ними всеми будет дальше. Не только с моим Павлом, но и с остальными тоже, которые сейчас видят, что происходит, и не понимают, как так можно. Ведь никто не убит, слава богу, не ранен тяжело. Где справедливость? За что мальчишки могут получить 7 лет? В какой-то момент можно было просто переломить ситуацию в сторону обоюдной драки, свести все на нет, на административку в конце концов; сейчас это уже нереально, так как прошло почти девять месяцев, скоро дело уйдет в суд.
— Павел стал совершеннолетним за решеткой?
— Да, и я себя уже успокаиваю тем, что он по крайней мере жив и здоров. 8 июля ему исполнилось 18 лет. Его перевели в общую камеру к взрослым мужчинам. Теперь и отношение к нему иное. В целом пацан держится. На одном из судов (по поводу нарушения конституционных прав на образование) он сказал судье: «Ваша честь! На свете осталось так мало хороших людей. Прошу Вас, примите справедливое решение в отношении нас». Но итог пока один: в удовлетворении всех наших просьб и ходатайств нам было отказано. А Паша до сих пор мечтает, что в следующем году ему удастся выйти на свободу и поехать поступать в Краснодар в летное.
— Кстати, Павел легко поступил в этот корпус?
— Поступить именно в его год было сложно. Поток был большой. Не знаю, вроде бы годом позже, когда поступали те самые десятиклассники, конкурс был не такой большой. Но точно я не знаю.
— Вам объяснили, почему взяли под стражу Павла?
— Сыну сказали, что, по показаниям потерпевших, он шел первым, ударил первым; да, он старшина, он отвечал за роту. Это и понятно, что он не мог стерпеть оскорбление. Когда нам разрешили прийти в суд, пришел весь педагогический коллектив, родители, мальчишки-кадеты; деваться судебным приставам было некуда, так что впустили всех. У нас сама кадетка была поручителем нашим пацанам.
— Мальчишки считают себя виноватыми?
— Была задета честь. И Павел как старшина роты не мог, конечно же, отступить назад. Но сам факт того, что он в драке получил травму кисти руки, свидетельствует о том, что он не намеревался драться. Он подготовленный боец, у них есть курс рукопашного боя. В течение минуты он пытался решить дело миром, но это было бесполезно. И поэтому у него травмирована рука, потому что она не была закрыта. Четвертая рота приготовила даже телефон, чтобы все это заснять…
— Неужели только ради мальчишеских глупостей?
— Вы знаете, у нас даже возникла мысль, что этот конфликт должен был разгореться, чтобы снять кого-то из руководства кадетки, тем более и директора не было на месте, а к нему очень уважительно все относятся. Но крайними остались дети.
P.S. В настоящее время 10 кадетам приписано хулиганство по отношению к 40 потерпевшим. Павлу Буркову вынесли обвинение по статье 213, ч. 2, УК РФ, предусматривающее лишение свободы на срок до 7 лет.
Несколько дней назад подростку изменили меру пресечения. Теперь вместо СИЗО он находится под домашним арестом, поскольку так следствию легче знакомить его с материалами уголовного дела.
Сейчас сторона защиты пишет во все инстанции о его незаконном содержании в течение 8 месяцев, 7 из которых он был несовершеннолетним.
Кроме того, оспаривается сама статья по хулиганству, поскольку при наличии неприязненных отношений исключается сам факт хулиганства.
Мы связались с директором Уфимского кадетского корпуса Фанилем Радиковичем Султангуловым, чтобы узнать его точку зрения на происходящее, однако он отказался отвечать на все вопросы об обвинении своих учеников: «Идет следствие. Не имею права».