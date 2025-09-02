Здравствуй, юность в кандалах: заслужили ли кадеты тюремный срок за массовую драку

— Оба мальчишки, которые содержатся под стражей, сдали. Я через Министерство образования РБ и через уполномоченного по правам ребенка в РБ пробила обучение ребят в СИЗО силами учителей кадетки. В СИЗО открыли пункт приема ЕГЭ. У Паши не хватило немного баллов только по русскому языку, чтобы в итоге получить серебряную медаль. Физику и математику сдал прекрасно и получил аттестат с отличием. Он до последнего надеялся, что ему удастся сдать экзамены вместе со своими, и мальчишки из его роты отказывались фотографироваться на выпускной альбом без своего старшины. Когда я виделась с ним в комнате свиданий, он сказал: «Мама, я все равно стану летчиком, потому что это моя мечта. Моя мечта была выйти на парад 9 Мая и провести свою роту торжественно». Но она не сбылась… Многие не понимают, какой и у кого интерес закрыть несовершеннолетних пацанов, лишив их будущего. Да, была драка, обыкновенная мальчишеская драка, и разбирать ее тоже нужно было как обычную драку, в том числе с привлечением педагогического состава и выяснением, что делали взрослые, когда обстановка среди детей накалялась. Но по детям просто проехались катком, не задумавшись о том, что с ними всеми будет дальше. Не только с моим Павлом, но и с остальными тоже, которые сейчас видят, что происходит, и не понимают, как так можно. Ведь никто не убит, слава богу, не ранен тяжело. Где справедливость? За что мальчишки могут получить 7 лет? В какой-то момент можно было просто переломить ситуацию в сторону обоюдной драки, свести все на нет, на административку в конце концов; сейчас это уже нереально, так как прошло почти девять месяцев, скоро дело уйдет в суд.