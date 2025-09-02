Кадыров отреагировал стихотворением на новые обвинения СБУ

В нем глава республики, в частности, говорит, что СБУ обвиняет его в том, что чеченские бойцы якобы прикрывались пленными украинцами от атак дронов ВСУ, и в шутку удивился, что все «подозрения» адресованы лишь ему. Кадыров напомнил Киеву о боях в Мариуполе, где подразделения «Ахмата» воевали с украинскими нацистами.