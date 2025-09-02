Кадыров отреагировал стихотворением на новые обвинения СБУ

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале стихотворение, в котором отреагировал на обвинения Службы безопасности Украины (СБУ) в нарушении законов и обычаев военных действий.
В нем глава республики, в частности, говорит, что СБУ обвиняет его в том, что чеченские бойцы якобы прикрывались пленными украинцами от атак дронов ВСУ, и в шутку удивился, что все «подозрения» адресованы лишь ему. Кадыров напомнил Киеву о боях в Мариуполе, где подразделения «Ахмата» воевали с украинскими нацистами.
Он предложил приехать в «Киев с извинениями, чтобы замять переполох». При этом Кадыров заявил, что киевский режим «ждет беда».
Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины заочно предъявила новые обвинения — по статье 438 Уголовного кодекса Украины («Нарушение законов и обычаев войны»).
Напомним, в ноябре 2022 года СБУ объявила Кадырова в розыск. На Украине главу Чечни обвиняли сразу по двум статьям, в том числе «ведение агрессивных военных действий».