В Ишиме оборудовали новые контейнерные площадки

Контейнерные площадки оборудовали в Ишиме Тюменской области в соответствии с задачами национального проекта «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в департаменте городского хозяйства администрации города.
На первом этапе установили 6 новых контейнерных площадок и 14 мусорных контейнеров. Такие площадки нужны для правильного сбора и временного хранения различных отходов. С участием регионального оператора особое внимание уделяется тем районам города, где проблема утилизации мусора стоит наиболее остро.
Второй этап работ включает мониторинг состояния новых контейнеров, в частности регулярные проверки их заполненности. Это поможет оптимизировать график вывоза мусора. Планируется также работа с населением, чтобы жители лучше знали правила утилизации.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.