Экс-главу московского СК, осужденного по делу Шакро Молодого, выпустили из колонии

Несмотря на протест прокурора, решение было утверждено и вступило в законную силу. Официальных заявлений по этому поводу пока нет. Дело о взятках, за которое Дрыманова осудили на 12 лет, началось после инцидента с перестрелкой у ресторана Elements 15 декабря 2015 года. Этот инцидент, произошедший из-за долга между владелицей ресторана и её подрядчиком, привёл к гибели двух человек и ранениям нескольких других.