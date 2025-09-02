Ричмонд
Экс-главу московского СК, осужденного по делу Шакро Молодого, выпустили из колонии

Бывший руководитель Следственного комитета по Москве Александр Дрыманов, приговорённый к 12 годам колонии за получение взятки от криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодой), был досрочно освобождён по состоянию здоровья. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на материалы дела.

Источник: Life.ru

«Суд удовлетворил ходатайство Дрыманова об освобождении от наказания в связи с болезнью», — указано в документе.

Несмотря на протест прокурора, решение было утверждено и вступило в законную силу. Официальных заявлений по этому поводу пока нет. Дело о взятках, за которое Дрыманова осудили на 12 лет, началось после инцидента с перестрелкой у ресторана Elements 15 декабря 2015 года. Этот инцидент, произошедший из-за долга между владелицей ресторана и её подрядчиком, привёл к гибели двух человек и ранениям нескольких других.

Ранее ФСИН прояснила состояние Игоря Стрелкова в колонии после слухов о его болезни. Периодически о состоянии бывшего министра обороны ДНР всплывают разные слухи. К примеру, в марте утверждалось, что он там покончил с собой, но это оказалось неправдой. А недавно сообщалось, что состояние Гиркина якобы резко ухудшилось в колонии.