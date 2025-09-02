В Башкирии для старшего поколения организовали путешествие на шихан Торатау

Далее путь пролегал к бортевой пасеке, основное отличие которой в том, что ульи находятся в дупле дерева. Туристы смогли окунуться в мир древнего промысла и узнали о том, как испокон веков люди добывали дикий мед. Экскурсоводы продемонстрировали ульи и поделились секретами работы с пчелами.