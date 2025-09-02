В Башкирии для старшего поколения организовали путешествие на шихан Торатау

Жители Альшеевского района Башкортостана, перешагнувшие 55-летний рубеж, отправились в путешествие на шихан Торатау. Мероприятие организовали в соответствии с целями нацпроекта «Семья», сообщили в социально-культурном центре села Раевский.
Первым пунктом поездки стало восхождение на Торатау — один из самых известных и красивых шиханов Башкирии. Участники путешествия с энтузиазмом преодолевали подъемы, наслаждаясь живописными видами. С вершины открывается захватывающая панорама окружающей природы: бескрайние степи, извилистые реки и зеленые холмы.
Далее путь пролегал к бортевой пасеке, основное отличие которой в том, что ульи находятся в дупле дерева. Туристы смогли окунуться в мир древнего промысла и узнали о том, как испокон веков люди добывали дикий мед. Экскурсоводы продемонстрировали ульи и поделились секретами работы с пчелами.
Завершающим аккордом путешествия стало посещение мечети Суфия. Участники смогли полюбоваться ее изящной архитектурой, узнать историю храма и его значение для мусульманской общины.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.