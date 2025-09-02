Дипломатия на детской площадке: названы правила этикета для родителей

Дня не проходит без того, чтобы ленты не принесли весть об очередной драке или разборке на детской площадке. Дети делят между собой качели, игрушки и песочницы. Родители идут в рукопашную, используя кулаки, агрессию и мат. В Сети постоянные дебаты о том, место ли шумным малышам в кафе или в парке, публикуют рассказы про «яжематерей», которые лезут без очереди или меняют подгузники в салоне самолета. О том, как относиться к подобным ситуациям, как их избегать и не провоцировать, «МК» поговорил с экспертами по возрастной психологии и этикету.
Как правильно делить детскую площадку.
Итак, место битвы — песочница. Это место, где встречаются почти все слои и страты современного общества. Разборки в песочнице становятся поводом обращений в органы защиты правопорядка. Вдобавок к «естественным» стычкам, связанным с маленькими детьми, их лопатками и куличиками, на площадках вспыхивают подростковые конфликты, драки ради хайпа и выкладывания в соцсетях. У подобных мероприятий даже есть специальное название — «забивы».
Не так давно массовый «забив» местные жители наблюдали в Новокузнецке, а составом участников он напоминал махачи конца 1980-х годов — когда пацаны занимались тем, что проливали «кровь на асфальте». В Тюмени в это же время случилась «классическая» разборка на детской площадке. У семилетки и пенсионерки сняли побои, возбуждено уголовное дело против двух подростков и их родителей, которые тоже участвовали в драке.
— Детская площадка — потенциально опасное для ссор место, потому что дети разновозрастные, очень много малышей, — говорит семейный психолог Марьяна Разумовская. — А у малышей одно-, двухлетних не случайно даже название есть специальное — «тоддлеры». Это дети, которые едва научились ходить и еще не очень понимают, что делать со своими руками-ногами (с зубами тоже). То, что часто считывается как агрессия, с их стороны всего лишь попытка попробовать эту жизнь на прочность и на вкус. Пробой при этом может стать чья-то чужая игрушка, или нога, или голова, или куртка.
Впрочем, агрессия свойственна не только детям младшего возраста (а вероятность вспыхнуть для тоддлера составляет 70%), но и другим — в детстве немало кризисов. Ребенком быть непросто, ответственность за сложные ситуации, как и бремя разрешения конфликтов, конечно, лежит на родителях.
С точки зрения возрастной детской психологии одинаково неверны стратегии полного невмешательства или контроля. Либо родитель говорит: «Они сами разберутся» и не лезет в то, что происходит на площадке у малышей. Либо практикует такое громкое, непримиримое вмешательство под девизом «всех порву за свою кровиночку».
— Реагируя на какой-то детский конфликт, мы всегда должны думать о том, как наше поведение влияет и на родного ребенка, и на всех окружающих детей, — говорит Разумовская. — Ранний детский возраст — фундамент для будущих моральных ориентиров. И то, как мама-папа реагируют, как разрешают конфликты, служит ролевой моделью для ребенка. Например, если при малейших сложностях между детьми вы собираете игрушки и уходите в другой двор, вы таким образом учителе ребенка избегать проблем.
Неверной стратегией будет и немедленное обращение к родителям ребенка-агрессора. Лучше сначала мягко, ненавязчиво поговорить со своим ребенком и с другими играющими детьми, объяснить ситуацию, подтолкнуть к правильному решению. Но и полностью модерировать их игру, командовать, распоряжаться «над схваткой» не стоит, дети должны разобраться сами.
Родительское вмешательство в конфликты на детской площадке должно быть дозированным, всегда мягким и максимально корректным. Если другие взрослые вмешиваются в конфликт агрессивно, грубо, если они скандалят или явно «под градусом», лучше не продолжать и уйти.
И на осколках этикета…
Если добавить педантизма, то получается, что взаимодействие людей, с детьми или без, на площадках, в парках, на суше и на море, — часть этикета. Ведь именно этикет служит нам и ограничителем, вспомним Шарикова и его «мучаетесь, как при царском режиме», и одновременно гарантом уважительного и «правильного» отношения друг к другу.
— Этикет в нашем обществе существует, разумеется, — говорит исследователь дореволюционного быта Илья Малиновский. — Чаще всего наш современный кодекс называют синтезом дореволюционного этикета, где было много европейского, особенно французского, как известно. И советских традиций с «примесью глобализма», а теперь цифрового этикета.
Но объективно это больше похоже на обрывочные сведения, осколки правил и норм разных эпох. Где «все советское» преобладает, а разные модели сталкиваются. Могу привести примеры таких столкновений. Например, кто-то прилюдно чихает, и у нас принято громко говорить: «На здоровье!» С точки зрения европейского этикета (и нашего дореволюционного) это — дикость. Потому что «чих», пятно от соуса на одежде или другой подобный конфуз на публике принято не замечать. Отвлечь внимание публики на другое. И, уж конечно, молчать при этом.
К подобным же ситуациям можно отнести требование соблюдать тишину в музее — по современным нормам там вполне допустимо негромко беседовать. Или еще сохранившуюся у наших кавалеров привычку вставать, если в комнату вошла дама. Это уже примеры столкновений советских привычек и этикета времен глобализма.
— Недавно в переписке попался вопрос о том, с какого возраста сейчас к ребенку обращаются на «вы»?
— Я думаю, что чужому ребенку следует говорить «вы», когда он старше 12 лет. А к своему стучаться в дверь детской комнаты с того же возраста или даже раньше, после 10−11 лет. Пренебрежение к самым юным — наследие крестьянской общины, причем одно из неприятных. Свою родню на «вы» называть не принято, разве что какого-то патриарха или матриарха рода. Я знаю семьи, где мамам и папам до сих пор говорят «вы». Смотрится это не только натужно, но и комично.
Есть противоположная тенденция, когда нарочно никому не «выкают», дерзят в соцсетях и этикет ни в грош не ставят. Это, как мне кажется, невоспитанность, а не проявление широты взглядов или субкультуры «антицивилизации». Новый этикет приходит в общество вместе с новой этикой, сменой установок. Искусственно это не происходит.
— Судя по комментариям в Сети, многих раздражают вещи, которые раньше были нормой. Когда родители разрешают детям справлять нужду на улице, например. Или когда мамы ведут маленьких мальчиков в женский туалет.
— Думаю, что в былые времена с этой стороной жизни и взросления было еще проще. Представители высоких сословий имели многочисленную прислугу и возили ретирадное кресло — стульчик с горшком. Да и путешествовать с малышами тогда было не очень принято. Простой люд присаживался на пустырях, в садах и во дворах. Можно вспомнить, например, Анниенгофскую рощу в Лефортове, общественный сад, который был закрыт и вырублен в начале XX века. Официально из-за урагана, который повалил старые деревья, но одной из причин был запах и антисанитария после народных гуляний в этом саду. Примерно тогда же в Москве появился первый общественный туалет.
Сейчас на природе или в парке с ребенком можно найти укромное место и все там сделать. Если вы на улице и рядом нет общественного туалета или он подозрителен в плане гигиены, можно зайти в ближайшее кафе. Лучше всего в грузинские, азиатские или итальянские заведения, там детям никогда не откажут. Но, конечно, менять памперс в транспорте, в кафе между столиками — грубейшее нарушение этикета.
Сейчас требования смягчились, но не радикально. Никакие обстоятельства, даже связанные с детьми, не должны шокировать и грубо нарушать пространство другого человека. Малыш, который справляет нужду за деревом в городском сквере, — допустимо: все знают, что маленькие дети не умеют терпеть. Подгузники рядом с обеденным столом или в салоне самолета — нет.
Что до туалетов в театрах, кино, ТРЦ, первое, что нужно сделать, — поискать комнату матери и ребенка, семейную комнату. Если такого туалета нет, не стоит выдергивать из очереди чужого человека и просить помочь вашему ребенку. Кстати, именно так поступают многие «воскресные папы» с дочками — просят женщин из очереди «помочь». Нет, придется вести в свой туалет: мама поведет маленького мальчика в женский, папа девочку — в мужской. Но сначала родитель сходит на разведку и посмотрит, нет ли там кого-то в фойе, предупредит людей, извинится. Можно использовать кабинку для инвалидов.
ВОТ НЕСКОЛЬКО ТИПИЧНЫХ СИТУАЦИЙ НА ПЛОЩАДКЕ И ПРАВИЛЬНЫЕ РЕАКЦИИ НА НИХ.
Ваш малыш не хочет делиться игрушкой. Решение — мягко поуговаривать, переключить, отвлечь другой игрушкой. Если это не удается, поговорить с другими малышами, предложить другие игрушки. Если скандал нарастает, уйти на другой объект или другую площадку.
Вашего ребенка кто-то ударил, укусил, отбирает вещи. Решение — утешить ребенка, поговорить с ним, а затем и с остальными детьми. Попробовать организовать другую игру. Если ребенка продолжают обижать, надо привлечь внимание мам и пап других детей, постараться разрешить конфликт. Важно помнить, что агрессия в возрасте 1−3 лет — не «невоспитанность» или «гиперактивность» (это медицинский диагноз), а вариант нормы. Если, конечно, такое поведение ребенка не служит калькой со взаимоотношений взрослых в семье, со скандалами и рукоприкладством.
Ваш ребенок занял качели, а тут подошел другой. Ему можно сказать: «Мы еще немного покачаемся и пойдем, подожди своей очереди». Своему чаду, особенно если ребенок сидит на качелях достаточно долго, можно объяснить: «Еще 15−20 раз туда-сюда покачаешься — и пойдем, другие тоже хотят на качели».
Чужой ребенок не хочет уступать. Следует подождать, стоя рядом. Если реакции никакой, можно сказать: «Так не по-дружески поступать, другие тоже хотят качаться, и качели все-таки общие». Но устраивать разборки и раздувать скандал, конечно, не нужно.
Чужие люди сделали замечание вам или ребенку, читают нотацию. На это следует реагировать сдержанно, с юмором. Недовольным тем, что «невоспитанный ребенок орет в парке», можно ответить: «Сегодня отличная погода, ребенок счастлив, будьте счастливы тоже». Или недовольным вашей слишком легкой одеждой на прогулке можно сказать что-то вроде: «От жары убегает даже юбка».