Дипломатия на детской площадке: названы правила этикета для родителей

— Детская площадка — потенциально опасное для ссор место, потому что дети разновозрастные, очень много малышей, — говорит семейный психолог Марьяна Разумовская. — А у малышей одно-, двухлетних не случайно даже название есть специальное — «тоддлеры». Это дети, которые едва научились ходить и еще не очень понимают, что делать со своими руками-ногами (с зубами тоже). То, что часто считывается как агрессия, с их стороны всего лишь попытка попробовать эту жизнь на прочность и на вкус. Пробой при этом может стать чья-то чужая игрушка, или нога, или голова, или куртка.