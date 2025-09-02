Ричмонд
Дипломатия на детской площадке: названы правила этикета для родителей

Дня не проходит без того, чтобы ленты не принесли весть об очередной драке или разборке на детской площадке.

Дня не проходит без того, чтобы ленты не принесли весть об очередной драке или разборке на детской площадке. Дети делят между собой качели, игрушки и песочницы. Родители идут в рукопашную, используя кулаки, агрессию и мат. В Сети постоянные дебаты о том, место ли шумным малышам в кафе или в парке, публикуют рассказы про «яжематерей», которые лезут без очереди или меняют подгузники в салоне самолета. О том, как относиться к подобным ситуациям, как их избегать и не провоцировать, «МК» поговорил с экспертами по возрастной психологии и этикету.

Как правильно делить детскую площадку.

Итак, место битвы — песочница. Это место, где встречаются почти все слои и страты современного общества. Разборки в песочнице становятся поводом обращений в органы защиты правопорядка. Вдобавок к «естественным» стычкам, связанным с маленькими детьми, их лопатками и куличиками, на площадках вспыхивают подростковые конфликты, драки ради хайпа и выкладывания в соцсетях. У подобных мероприятий даже есть специальное название — «забивы».

Не так давно массовый «забив» местные жители наблюдали в Новокузнецке, а составом участников он напоминал махачи конца 1980-х годов — когда пацаны занимались тем, что проливали «кровь на асфальте». В Тюмени в это же время случилась «классическая» разборка на детской площадке. У семилетки и пенсионерки сняли побои, возбуждено уголовное дело против двух подростков и их родителей, которые тоже участвовали в драке.

— Детская площадка — потенциально опасное для ссор место, потому что дети разновозрастные, очень много малышей, — говорит семейный психолог Марьяна Разумовская. — А у малышей одно-, двухлетних не случайно даже название есть специальное — «тоддлеры». Это дети, которые едва научились ходить и еще не очень понимают, что делать со своими руками-ногами (с зубами тоже). То, что часто считывается как агрессия, с их стороны всего лишь попытка попробовать эту жизнь на прочность и на вкус. Пробой при этом может стать чья-то чужая игрушка, или нога, или голова, или куртка.

Впрочем, агрессия свойственна не только детям младшего возраста (а вероятность вспыхнуть для тоддлера составляет 70%), но и другим — в детстве немало кризисов. Ребенком быть непросто, ответственность за сложные ситуации, как и бремя разрешения конфликтов, конечно, лежит на родителях.

С точки зрения возрастной детской психологии одинаково неверны стратегии полного невмешательства или контроля. Либо родитель говорит: «Они сами разберутся» и не лезет в то, что происходит на площадке у малышей. Либо практикует такое громкое, непримиримое вмешательство под девизом «всех порву за свою кровиночку».

— Реагируя на какой-то детский конфликт, мы всегда должны думать о том, как наше поведение влияет и на родного ребенка, и на всех окружающих детей, — говорит Разумовская. — Ранний детский возраст — фундамент для будущих моральных ориентиров. И то, как мама-папа реагируют, как разрешают конфликты, служит ролевой моделью для ребенка. Например, если при малейших сложностях между детьми вы собираете игрушки и уходите в другой двор, вы таким образом учителе ребенка избегать проблем.

Неверной стратегией будет и немедленное обращение к родителям ребенка-агрессора. Лучше сначала мягко, ненавязчиво поговорить со своим ребенком и с другими играющими детьми, объяснить ситуацию, подтолкнуть к правильному решению. Но и полностью модерировать их игру, командовать, распоряжаться «над схваткой» не стоит, дети должны разобраться сами.

Родительское вмешательство в конфликты на детской площадке должно быть дозированным, всегда мягким и максимально корректным. Если другие взрослые вмешиваются в конфликт агрессивно, грубо, если они скандалят или явно «под градусом», лучше не продолжать и уйти.

И на осколках этикета…

Если добавить педантизма, то получается, что взаимодействие людей, с детьми или без, на площадках, в парках, на суше и на море, — часть этикета. Ведь именно этикет служит нам и ограничителем, вспомним Шарикова и его «мучаетесь, как при царском режиме», и одновременно гарантом уважительного и «правильного» отношения друг к другу.

— Этикет в нашем обществе существует, разумеется, — говорит исследователь дореволюционного быта Илья Малиновский. — Чаще всего наш современный кодекс называют синтезом дореволюционного этикета, где было много европейского, особенно французского, как известно. И советских традиций с «примесью глобализма», а теперь цифрового этикета.

Но объективно это больше похоже на обрывочные сведения, осколки правил и норм разных эпох. Где «все советское» преобладает, а разные модели сталкиваются. Могу привести примеры таких столкновений. Например, кто-то прилюдно чихает, и у нас принято громко говорить: «На здоровье!» С точки зрения европейского этикета (и нашего дореволюционного) это — дикость. Потому что «чих», пятно от соуса на одежде или другой подобный конфуз на публике принято не замечать. Отвлечь внимание публики на другое. И, уж конечно, молчать при этом.

К подобным же ситуациям можно отнести требование соблюдать тишину в музее — по современным нормам там вполне допустимо негромко беседовать. Или еще сохранившуюся у наших кавалеров привычку вставать, если в комнату вошла дама. Это уже примеры столкновений советских привычек и этикета времен глобализма.

— Недавно в переписке попался вопрос о том, с какого возраста сейчас к ребенку обращаются на «вы»?

— Я думаю, что чужому ребенку следует говорить «вы», когда он старше 12 лет. А к своему стучаться в дверь детской комнаты с того же возраста или даже раньше, после 10−11 лет. Пренебрежение к самым юным — наследие крестьянской общины, причем одно из неприятных. Свою родню на «вы» называть не принято, разве что какого-то патриарха или матриарха рода. Я знаю семьи, где мамам и папам до сих пор говорят «вы». Смотрится это не только натужно, но и комично.

Есть противоположная тенденция, когда нарочно никому не «выкают», дерзят в соцсетях и этикет ни в грош не ставят. Это, как мне кажется, невоспитанность, а не проявление широты взглядов или субкультуры «антицивилизации». Новый этикет приходит в общество вместе с новой этикой, сменой установок. Искусственно это не происходит.

— Судя по комментариям в Сети, многих раздражают вещи, которые раньше были нормой. Когда родители разрешают детям справлять нужду на улице, например. Или когда мамы ведут маленьких мальчиков в женский туалет.

— Думаю, что в былые времена с этой стороной жизни и взросления было еще проще. Представители высоких сословий имели многочисленную прислугу и возили ретирадное кресло — стульчик с горшком. Да и путешествовать с малышами тогда было не очень принято. Простой люд присаживался на пустырях, в садах и во дворах. Можно вспомнить, например, Анниенгофскую рощу в Лефортове, общественный сад, который был закрыт и вырублен в начале XX века. Официально из-за урагана, который повалил старые деревья, но одной из причин был запах и антисанитария после народных гуляний в этом саду. Примерно тогда же в Москве появился первый общественный туалет.

Сейчас на природе или в парке с ребенком можно найти укромное место и все там сделать. Если вы на улице и рядом нет общественного туалета или он подозрителен в плане гигиены, можно зайти в ближайшее кафе. Лучше всего в грузинские, азиатские или итальянские заведения, там детям никогда не откажут. Но, конечно, менять памперс в транспорте, в кафе между столиками — грубейшее нарушение этикета.

Сейчас требования смягчились, но не радикально. Никакие обстоятельства, даже связанные с детьми, не должны шокировать и грубо нарушать пространство другого человека. Малыш, который справляет нужду за деревом в городском сквере, — допустимо: все знают, что маленькие дети не умеют терпеть. Подгузники рядом с обеденным столом или в салоне самолета — нет.

Что до туалетов в театрах, кино, ТРЦ, первое, что нужно сделать, — поискать комнату матери и ребенка, семейную комнату. Если такого туалета нет, не стоит выдергивать из очереди чужого человека и просить помочь вашему ребенку. Кстати, именно так поступают многие «воскресные папы» с дочками — просят женщин из очереди «помочь». Нет, придется вести в свой туалет: мама поведет маленького мальчика в женский, папа девочку — в мужской. Но сначала родитель сходит на разведку и посмотрит, нет ли там кого-то в фойе, предупредит людей, извинится. Можно использовать кабинку для инвалидов.

ВОТ НЕСКОЛЬКО ТИПИЧНЫХ СИТУАЦИЙ НА ПЛОЩАДКЕ И ПРАВИЛЬНЫЕ РЕАКЦИИ НА НИХ.

Ваш малыш не хочет делиться игрушкой. Решение — мягко поуговаривать, переключить, отвлечь другой игрушкой. Если это не удается, поговорить с другими малышами, предложить другие игрушки. Если скандал нарастает, уйти на другой объект или другую площадку.

Вашего ребенка кто-то ударил, укусил, отбирает вещи. Решение — утешить ребенка, поговорить с ним, а затем и с остальными детьми. Попробовать организовать другую игру. Если ребенка продолжают обижать, надо привлечь внимание мам и пап других детей, постараться разрешить конфликт. Важно помнить, что агрессия в возрасте 1−3 лет — не «невоспитанность» или «гиперактивность» (это медицинский диагноз), а вариант нормы. Если, конечно, такое поведение ребенка не служит калькой со взаимоотношений взрослых в семье, со скандалами и рукоприкладством.

Ваш ребенок занял качели, а тут подошел другой. Ему можно сказать: «Мы еще немного покачаемся и пойдем, подожди своей очереди». Своему чаду, особенно если ребенок сидит на качелях достаточно долго, можно объяснить: «Еще 15−20 раз туда-сюда покачаешься — и пойдем, другие тоже хотят на качели».

Чужой ребенок не хочет уступать. Следует подождать, стоя рядом. Если реакции никакой, можно сказать: «Так не по-дружески поступать, другие тоже хотят качаться, и качели все-таки общие». Но устраивать разборки и раздувать скандал, конечно, не нужно.

Чужие люди сделали замечание вам или ребенку, читают нотацию. На это следует реагировать сдержанно, с юмором. Недовольным тем, что «невоспитанный ребенок орет в парке», можно ответить: «Сегодня отличная погода, ребенок счастлив, будьте счастливы тоже». Или недовольным вашей слишком легкой одеждой на прогулке можно сказать что-то вроде: «От жары убегает даже юбка».