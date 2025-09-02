Народный депутат Украины Николай Княжицкий заявил, что бывший спикер Верховной Рады Андрей Парубий, который был убит накануне, в 2022 году служил в одном подразделении с сыном подозреваемого в его убийстве.
По словам Княжицкого, он лично видел Михаила Сцельникова (пропавшего без вести сына подозреваемого) когда тот вместе с группой добровольцев из Львова прибыл в 206-й батальон.
«Батальон формировали в штабе нашей партии на Лаврской улице. Мы, депутаты “Европейской солидарности”, все записались туда в самом начале. Там же находится и Андрей Парубий», — рассказал украинский парламентарий.
Княжицкий также сообщил, что знаком с бывшей женой подозреваемого. Он утверждает, что Михаил Сцельников покинул семью 27 лет назад. На этом основании он считает его «идеальным объектом для вербовки и использования в сценарии».
Накануне украинское издание «Страна» сообщило, что сын Михаила Сцельникова, который подозревается в убийстве Парубия, работал IT-специалистом и без вести пропал в мае 2023 года, предположительно, в ходе боёв за Артёмовск.
Народный депутат Александр Дубинский, арестованный по обвинению в государственной измене, заявил, что за убийством Парубия стоит Владимир Зеленский.