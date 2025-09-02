Ричмонд
+24°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Княжицкий: Парубий служил вместе с сыном подозреваемого в его убийстве

Парубия застрелили 30 августа во Львове.

Источник: Аргументы и факты

Народный депутат Украины Николай Княжицкий заявил, что бывший спикер Верховной Рады Андрей Парубий, который был убит накануне, в 2022 году служил в одном подразделении с сыном подозреваемого в его убийстве.

По словам Княжицкого, он лично видел Михаила Сцельникова (пропавшего без вести сына подозреваемого) когда тот вместе с группой добровольцев из Львова прибыл в 206-й батальон.

«Батальон формировали в штабе нашей партии на Лаврской улице. Мы, депутаты “Европейской солидарности”, все записались туда в самом начале. Там же находится и Андрей Парубий», — рассказал украинский парламентарий.

Княжицкий также сообщил, что знаком с бывшей женой подозреваемого. Он утверждает, что Михаил Сцельников покинул семью 27 лет назад. На этом основании он считает его «идеальным объектом для вербовки и использования в сценарии».

Накануне украинское издание «Страна» сообщило, что сын Михаила Сцельникова, который подозревается в убийстве Парубия, работал IT-специалистом и без вести пропал в мае 2023 года, предположительно, в ходе боёв за Артёмовск.

Народный депутат Александр Дубинский, арестованный по обвинению в государственной измене, заявил, что за убийством Парубия стоит Владимир Зеленский.