Олег Николаев: портал «Ярко в Чувашии» станет круглогодичной афишей событий республики

Проект «Яркое лето Чувашии» стал поистине грандиозным, объединив за три месяца 2650 мероприятий. Его визитной карточкой стали такие ключевые события, как масштабное празднование Дня молодежи, торжества в честь Дня Республики с конными бегами и выступлением звезды эстрады Татьяны Куртуковой, а также национальный праздник Акатуй и легендарная Тихвинская ярмарка. География проекта охватила всю республику: лидерами по активности стали Чебоксары (669 событий), Новочебоксарск (241 событие), Цивильский, Ядринский и Канашский муниципальные округа.