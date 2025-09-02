Олег Николаев: портал «Ярко в Чувашии» станет круглогодичной афишей событий республики

Летний сезон завершился, но его главное цифровое наследие — портал «Яркоелето. Чувашия.рф» — продолжает работу, превратившись в постоянную и масштабную площадку для анонсирования всех событий республики. Этот ресурс был создан по инициативе Главы Чувашии Олега Николаева и уже успел доказать свою востребованность.
Проект «Яркое лето Чувашии» стал поистине грандиозным, объединив за три месяца 2650 мероприятий. Его визитной карточкой стали такие ключевые события, как масштабное празднование Дня молодежи, торжества в честь Дня Республики с конными бегами и выступлением звезды эстрады Татьяны Куртуковой, а также национальный праздник Акатуй и легендарная Тихвинская ярмарка. География проекта охватила всю республику: лидерами по активности стали Чебоксары (669 событий), Новочебоксарск (241 событие), Цивильский, Ядринский и Канашский муниципальные округа.
Глава Чувашии Олег Николаев выразил удовлетворение итогами проекта. «Рад видеть, как живо и активно развивается наша культура, насколько жители увлечены и полны энергии. Доволен результатами проекта “Яркое лето Чувашии” и уверен — это только начало», — подчеркнул он.
Портал, который изначально служил афишей летних мероприятий и помог привлечь более 800 тысяч участников, теперь получит новое развитие. В планах — значительное расширение его функционала. Ресурс будет включать не только анонсы событий, но и разделы с экскурсиями, гастрономическими предложениями, вариантами размещения, готовыми маршрутами и возможностью онлайн-покупки билетов.
Как отметил Олег Николаев, платформа станет круглогодичной афишей событий республики. Такой комплексный подход позволит не только удобно информировать жителей, но и круглый год привлекать в регион туристов, укрепляя его положительный имидж и формируя единый узнаваемый стиль для всех мероприятий Чувашии.