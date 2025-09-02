Ричмонд
Metro: Слухи о болезни Трампа подкрепились перекрытием дорог у военной больницы

Слухи о здоровье президента Соединенных Штатов Дональда Трампа вновь начали распространяться из-за перекрытия дорог у больницы, где проходят лечение сотрудники Белого дома. Об этом во вторник, 2 сентября, сообщило издание Metro.

Подтверждения законности этих перекрытий найти не удалось. В статье также напомнили, что в последний раз американский лидер был замечен на публике в золотой кепке с символикой США по пути в свой гольф-клуб, говорится в материале.

Тем временем пользователи социальной сети X опровергли сведения о затруднениях в движении на дорогах рядом с госпиталем.

Сообщения о возможной смерти Трампа стали распространяться в Сети 30 августа. В поисковых системах социальной сети X популярными стали такие запросы, как Trump is Dead, Trump Died («Трамп мертв» — прим. «ВМ») и President Vance («Президент Вэнс» — прим. «ВМ»). Кроме того, ранее в Сети появилось фото, которое запечатлело якобы нового двойника президента США.

Однако сам Трамп уже комментировал слухи о своей болезни, заявив, что никогда в жизни не чувствовал себя лучше, чем сейчас. Тем не менее сделал он это в социальной сети Truth Social, не появляясь на публике.

