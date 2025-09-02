Поднебесная зовет, но не всех: что надо знать о заманчивом безвизовом Китае

Туризм в Китай становится новым модным трендом — ну или его старательно пытаются сделать таковым. В деле о «повороте на Восток» очередное новшество: с 15 сентября россияне смогут поехать в Китай без визы и пробыть там целый месяц — об этом официально оповестил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь. Для дипломатии — очередная победа, а для российских путешественников — повод для радости. Вот только эксперты в сфере туризма подсказывают: тут не все безмятежно, есть и подводные камни (все же знают, что Восток — дело тонкое?).
По словам Го Цзякуня, официального представителя внешнеполитического ведомства Поднебесной, безвиз для россиян запущен в тестовом режиме сроком на один год — до 14 сентября 2026-го. По мнению туристических экспертов, это большое доверие и шаг навстречу, так как китайский визовый режим славится строгостью: даже жители китайских же островных провинций Гонконга, Макао и Тайваня материковый Китай могут посещать лишь по спецразрешению. А для туристов, имеющих независимую визу этих провинций, для посещения материковой части нужна отдельная виза, которую могут и не дать (в последнее время, по отзывам туристов, стикеры в паспорт для экскурсий с китайских островов на материк давали очень неохотно).
Этим летом КНР дала «испытательный безвиз» гражданам еще 43 стран, среди них страны ЕС, Латинской Америки и Азии. Перу, Япония и Малайзия попали в этот список всего на 2,5 месяца раньше россиян, несмотря на то, что в этих странах самые большие в мире китайские диаспоры. При этом сроки безвиза и индивидуальные ограничения у каждой страны-новобранца разные (и сложно сказать, от чего они зависят).
В тематических туристических пабликах, блогах и каналах в соцсетях — беспримесный восторг. Увлеченные самостоятельные путешественники делятся ссылками и скриншотами: мол, самый дешевый билет до Пекина (не раком!) с вылетом в октябре можно «урвать» за 17 900 рублей! А до Шанхая есть шанс долететь за 20 тысяч — и это с багажом! Восторг, правда? Ну, а номер в местной гостинице вообще можно найти за 2000 рублей в сутки, красота же!
Организованный туризм в лице вице-президента АТОР (Ассоциации туроператоров России) Артура Мурадяна тоже смотрит в будущее с оптимизмом: «Китай уже демонстрирует динамичный рост въездного потока российских граждан. Данная мера, безусловно, будет способствовать дополнительному притоку классических туристов в страну», — считает эксперт. По его мнению, после отмены виз Китай станет для россиян таким же доступным, как Турция и Египет, значит, турпоток из РФ на материковый Китай может вырасти на 30−40%.
Но вот эксперты-китаисты призывают к бдительности: в сообщении китайского МИДа говорится, что с 15 сентября стартует безвизовый режим на 30 дней для российских туристов с «обычным загранпаспортом». Очевидно, имеется в виду, что для путешественников.
с рабочей или учебной визой условия остаются прежними. То есть целью вашей поездки в Китай может быть все что угодно — от туризма до деловой встречи, но при этом российские обладатели специализированной китайской визы или служебного паспорта под тестовый безвиз не попадают.
Вплоть до послабления, стартующего в середине сентября, россияне могли ездить на материковый Китай без виз только в составе организованных туристических групп. А курортный остров Хайнань, как и провинции Гонконг, Макао и Тайвань, давал собственную островную визу, распространяющуюся только на его посещение. В случае желания туриста посетить материковый Китай требовалось собрать организованную группу таких желающих, на которую можно было получить единую визу с отдельным стикером в паспорт каждого. Если же обладатель хайнаньской визы решал осмотреть материковые достопримечательности самостоятельно, его снимали с первого же вида транспорта. Впрочем, если верить китайским же турфирмам на Хайнане, конкретно россияне, добравшись до пляжа, особо и не стремились увидеть Пекин, Шанхай или еще какой-нибудь богатый достопримечательностями материковый город.
— Еще недавно мы предупреждали туристов, что китайцы стали плохо давать визы и затягивают рассмотрение, — радуется китайскому послаблению Айса, турагент, работающая с материковой КНР. — Сейчас самостоятельно ездят в материковые города в основном те, у кого там бизнес или родня. А массовый турист многого не знает, даже то, что транзитникам из РФ, летящим через китайские города, положен безвиз 10 дней. А в случае стыковки от 8 часов при полете китайской авиакомпанией китайская сторона предоставляет бесплатную ночь в отеле, забирает прямо из аэропорта, утром кормит завтраком и возвращает назад к самолету. Правда, для этого нужно кропотливо заполнить длинную анкету на сайте, что удается не всем. Но большинство просто не знает о своих возможностях.
СПРАВКА «МК».
ЧТО НАДО ЗНАТЬ О КИТАЕ ПЕРЕД ПУТЕШЕСТВИЕМ?
Правило трех «Т». С жителями Поднебесной не стоит обсуждать три места на «Т»: Тибет, Тайвань и площадь Тяньаньмэнь. В Китае это очень политизированные темы, а вторжение в них иностранного гостя считается невежливым.
Во многих городах материкового Китая есть отели, куда доступ иностранцам строго запрещен. Организованные туристы могли не забивать себе этим голову, за них все решала турфирма. Но вот самостоятельные могут попасть впросак. «Отели только для своих» могут быть дешевле, а пометку на сайте гостиницы и ее вывеске на китайском языке поймут единицы. Уточняйте этот вопрос заранее, не клюйте на дешевизну без видимых причин и уж тем более не устраивайте скандал, что вас не заселяют. Китайцы не любят гостей со своим уставом. По этой же причине не вздумайте делать замечания китайцам за шум (хотя они шумные настолько, что это пугает).
Несмотря на то что по технологиям Китай впереди планеты всей, обычные китайцы крайне суеверны. На материке нет ничего четвертого: 4 — несчастливая цифра. Поэтому не ищите 4-й этаж, 4-й номер и вообще лучше не произносите эту цифру. Угощаясь местной лапшой, втягивайте ее, а не кусайте, не то укоротите себе жизнь. И не вздумайте, разговорившись, воткнуть палочки в еду — очень плохая примета!
Китайская кухня очень вкусная, но лекарства от расстройства желудка и проблем с кишечником лучше привезите из дома — мало ли!