Поднебесная зовет, но не всех: что надо знать о заманчивом безвизовом Китае

Во многих городах материкового Китая есть отели, куда доступ иностранцам строго запрещен. Организованные туристы могли не забивать себе этим голову, за них все решала турфирма. Но вот самостоятельные могут попасть впросак. «Отели только для своих» могут быть дешевле, а пометку на сайте гостиницы и ее вывеске на китайском языке поймут единицы. Уточняйте этот вопрос заранее, не клюйте на дешевизну без видимых причин и уж тем более не устраивайте скандал, что вас не заселяют. Китайцы не любят гостей со своим уставом. По этой же причине не вздумайте делать замечания китайцам за шум (хотя они шумные настолько, что это пугает).