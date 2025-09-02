Россиянам рассказали, какие выплаты положены за длительный брак в 2025 году

Он отметил, что в 2025 году программа финансовой помощи для супружеских пар будет реализована в нескольких регионах России. По его словам, в этот список входят не только Москва и Санкт-Петербург с прилегающими областями, но и множество других субъектов, таких как Вологодская область, Удмуртия, Пензенская и Самарская области, а также города Белгород, Мурманск, Калуга, Татарстан, Архангельская и Свердловская области.