Россиянам рассказали, какие выплаты положены за длительный брак в 2025 году

На федеральном уровне не предусмотрены выплаты к юбилеям свадеб, однако в ряде регионов страны действуют программы, направленные на поддержку пар, проживших в браке 50 и более лет. Об этом рассказал депутат Брянской областной думы и председатель общероссийского общественного движения «Россия православная» Михаил Иванов.
Он отметил, что в 2025 году программа финансовой помощи для супружеских пар будет реализована в нескольких регионах России. По его словам, в этот список входят не только Москва и Санкт-Петербург с прилегающими областями, но и множество других субъектов, таких как Вологодская область, Удмуртия, Пензенская и Самарская области, а также города Белгород, Мурманск, Калуга, Татарстан, Архангельская и Свердловская области.
Кроме того, выплаты предусмотрены для жителей удаленных районов, включая Приморский и Хабаровский края, а также Ямало-Ненецкий автономный округ.
— Например, в Москве пары, отметившие 50-летний юбилей свадьбы, могут получить выплату в размере 27 972 рубля, а для тех, кто прожил вместе 70 лет, сумма достигает 41 955 рублей. В Санкт-Петербурге выплаты еще более существенны: 50 тысяч рублей за 50 лет брака и 70 тысяч за 70 лет, — рассказал Иванов.
По его мнению, это не просто финансовая поддержка, а проявление уважения к тем, кто сумел сохранить семью в любых жизненных обстоятельствах.
Иванов отметил, что размер и условия выплат варьируются в зависимости от региона. Например, в Свердловской области пары, прожившие в браке более 50 лет и воспитавшие хотя бы одного ребенка, получают единовременную выплату в размере 5,2 тысячи рублей и памятный знак «Совет да любовь».
Также он упомянул, что в Челябинской области для юбиляров учрежден знак «Семейное счастье», а также предусмотрены выплаты: 50 тысяч рублей — за 50 лет брака, 100 тысяч рублей — за 60 лет и 150 тысяч рублей — за 70 лет совместной жизни, передает RT.
