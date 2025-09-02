Разработан химический метод по спасению молодых хвойных деревьев от сорняков

Степченко добавил, что метод имеет практические цели. Например, когда вырубается хвойный лес и на его месте необходимо вырастить новый, на вырубке сами собой растут осина, ольха, ива, злаки, малина, иван-чай, которые мешают росту молодых хвойных деревьев. «Сеянец может быть 15 сантиметров от земли, иван-чай вырастает по пояс за одно лето», — уточнил в разговоре с ТАСС Степченко и подчеркнул, что метод делится на две методики: агротехнический уход в течение первых трех лет после посадки дерева и лесоводственный уход уже более старших насаждений в возрасте 10−50 лет.