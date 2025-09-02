Михаил Мамаев: Признание в любви

Она часто приезжала из Измайлово на Хорошевку и жила с нами, помогая по хозяйству и присматривая за мной. И поскольку обонянием не обладала, частенько звала меня на кухню проверить по запаху, не испортились ли продукты. Она очень любила читать сказки (кажется, других книг, кроме сказок и Библии, у нее и не было). От бабы Ани я узнал много интересного о дореволюционной России, о революции (хоть сама она встретила эти события совсем ребенком, но помнила рассказы взрослых), о дне, когда умер Ленин… Благодаря ей я был тайно крещен в раннем детстве, в сельском приходе где-то под Можайском (откуда часть родни). Тогда крестить детей в коммунистических семьях было не принято (отец и мама мои оба были коммунистами, в зрелые годы от этой идеологии не отреклись, партбилетов не жгли, за что им отдельное мое уважение).