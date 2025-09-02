Авангард Леонтьев на вечере памяти Гафта признался, что Валентин Иосифович попросил называть его на «ты»

Актер и театральный педагог Авангард Леонтьев эмоционально выступил на вечере памяти Валентина Гафта, посвященном ненаступившему 90-летию великого артиста. «Удивительно, но с Валентином Гафтом мы были на “ты”, он сам попросил», — сказал Леонтьев, дружески называющий Гафта «Валей» (Авангард Леонтьев младше Гафта на 12 лет, — И. В.).
Также Леонтьев рассказал о «подарках, сделанных многим», а именно о первых своих ролях в театре и кино, случившихся благодаря Валентину Гафту.
Затронул Авангард Николаевич и эпиграммы, заметив, что он не обижался на «резкость», а, наоборот, очень переживал, что Гафт долго ему эпиграмму не посвящал. «Его замечания (по игре на сцене или на экране) могли быть резкими, но были всегда справедливы!», — прогремел Аванград Леонтьев, завершая выступление.