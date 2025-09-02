Авангард Леонтьев на вечере памяти Гафта признался, что Валентин Иосифович попросил называть его на «ты»

Затронул Авангард Николаевич и эпиграммы, заметив, что он не обижался на «резкость», а, наоборот, очень переживал, что Гафт долго ему эпиграмму не посвящал. «Его замечания (по игре на сцене или на экране) могли быть резкими, но были всегда справедливы!», — прогремел Аванград Леонтьев, завершая выступление.