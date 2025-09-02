Сергей Гармаш: «Родись Гафт в другое время, он мог бы разделить судьбу Лермонтова»

Народный артист России Сергей Гармаш на вечере памяти Гафта рассказал, что в момент старта съемок культового фильма Никиты Михалкова «12» Валентин Иосифович пребывал в глубокой депрессии и хотел отказаться от своей роли в кинокартине. «Я схватил его за руку и сказал: давайте я пойду и за вас откажусь», — поведал Гармаш. Этот неожиданный ход возымел действие и Гафт передумал.
«На третий день съемок он был здоров, перестал принимать лекарства», — свидетельствует Гармаш. Также Сергей Леонидович, в связи в эпиграммами, созданными Валентином Гафтом, заявил, что, «родись он в другую эпоху, он мог бы разделить судьбу Лермонтова». Также Гармаш выразил сожаление, что поэтическая часть творческой судьбы Гафта пришлась на последние годы.
Упомянем также о том, что на вечере в «Современнике» Александр Розенбаум исполнил песню на слова Гафта и прочитал, как и многие другие коллеги, стихи Гафта и стихи Гафту.