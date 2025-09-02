Сергей Гармаш: «Родись Гафт в другое время, он мог бы разделить судьбу Лермонтова»

Народный артист России Сергей Гармаш на вечере памяти Гафта рассказал, что в момент старта съемок культового фильма Никиты Михалкова «12» Валентин Иосифович пребывал в глубокой депрессии и хотел отказаться от своей роли в кинокартине. «Я схватил его за руку и сказал: давайте я пойду и за вас откажусь», — поведал Гармаш. Этот неожиданный ход возымел действие и Гафт передумал.