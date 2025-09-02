Ричмонд
Полицейский из Киева перевозил к границе военнообязанных под видом коллег

Мужчине грозит до семи лет лишения свободы.

Источник: Аргументы и факты

Киевский полицейский инспектор организовал схему по незаконной перевозке военнообязанных к границе с Румынией, переодевая их в полицейскую форму и маскируя поездки под спецзадания. Об этом сообщило Государственное бюро расследований (ГБР) Украины.

По данным ведомства, правоохранитель доставлял своих «клиентов» из Киева в Вижницкий район Черновицкой области, граничащий с Румынией. Услуга обходилась в 6 тысяч евро с каждого.

Для прикрытия операций полицейский менял номерные знаки на машине, устанавливал проблесковые маячки и переодевал пассажиров в форму сотрудников полиции. При остановке он предъявлял удостоверение и заявлял, что находится в служебной командировке.

Задержание инспектора произошло во время одной из таких поездок. Вместе с ним были задержаны и военнообязанные, которым сразу вручили повестки. Самому полицейскому грозит до 7 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что украинские пограничники в Одесской области на границе с Молдавией застрелили мужчину, пытавшегося сбежать из страны.