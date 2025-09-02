Пушкинский музей представил считавшуюся утраченной «Мадонну с Младенцем»

Произведение, относящееся к зрелому периоду творчества мастера, впервые за почти сто лет возвращается в музейное пространство. Для работ этого периода характерны особый тип лица Мадонны, лёгкий наклон её головы и мастерски написанные мягкие, но глубокие тени. Специалисты отмечают исключительное мастерство художника в передаче динамики складок одежды, которые своей причудливой игрой наполняют полотно ощущением внутреннего движения.
Творчество Гверчино высоко ценилось его великим современником Диего Веласкесом, считавшим болонского мастера одним из величайших колористов эпохи. Среди русских деятелей искусства страстным поклонником его таланта был художник и критик Александр Бенуа.
Увидеть возвращённый шедевр можно в Главном здании музея на Белом полу до 14 сентября.
Ранее Life.ru рассказывал, как в Аргентине нашли полотно итальянского живописца Джузеппе Гисланди «Портрет дамы», которое было украдено нацистами во времена Второй мировой войны. Картину обнаружили в доме дочери одного из нацистских преступников, после того как она решила продать недвижимость.