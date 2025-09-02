Пушкинский музей представил считавшуюся утраченной «Мадонну с Младенцем»

Произведение, относящееся к зрелому периоду творчества мастера, впервые за почти сто лет возвращается в музейное пространство. Для работ этого периода характерны особый тип лица Мадонны, лёгкий наклон её головы и мастерски написанные мягкие, но глубокие тени. Специалисты отмечают исключительное мастерство художника в передаче динамики складок одежды, которые своей причудливой игрой наполняют полотно ощущением внутреннего движения.