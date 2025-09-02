Карпин заявил, что у сборной России «ноль шансов» сыграть на Чемпионате мира-2026

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил, что у команды «ноль шансов» участвовать в чемпионате мира 2026 года. Об этом во вторник, 2 сентября, сообщило ТАСС.
— Ноль шансов на wild card на чемпионат мира. Шансы будут, если закончится СВО. Тогда можем оценивать шансы, — приводят его слова в материале.
С февраля 2022 года сборная России была отстранена от соревнований УЕФА и ФИФА, и сейчас она может играть только товарищеские матчи. Также команду не допустили к отбору на ЧМ-2026, который уже начался.
Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Канаде и Мексике. В этом турнире впервые примут участие 48 сборных, а финал состоится на стадионе «Метлайф» в штате Нью-Джерси.
Сборная России по футболу проведет выездной товарищеский матч с командой Катара 7 сентября. Он пройдет в Эр-Райяне на стадионе «Аль-Садд». Карпин рассказал, что Россия уже играла с Катаром два года назад, и с тех пор оппонент не стал слабее. Он также напомнил, что Иордания в свою очередь является участником Чемпионата мира по футболу и командой очень приличного уровня.