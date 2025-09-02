Ричмонд
Трамп показался на публике на фоне слухов о его смерти

Президент США Дональд Трамп во вторник, 2 сентября, появился на пресс-конференции в Белом доме спустя несколько дней отсутствия на фоне сообщений СМИ и интернет-пользователей о его якобы кончине.

Его выступление в Овальном кабинете, которое было запланировано на 21:00, было задержано на более чем полчаса, трансляцию ведет YouTube-канал Fox News.

Сообщения о возможной смерти Трампа начали появляться в Сети 30 августа. В частности, впоисковых системах социальной сети X популярными стали такие запросы, как «Trump is Dead», «Trump Died» (Трамп мертв — прим. «ВМ») и «President Vance» (Президент Вэнс — прим. «ВМ»). Их причиной стало отсутствие главы Белого дома на публике после последнего заседания американского Кабинета министров.

Позднее СМИ со ссылкой на администрацию США опровергли информацию о якобы смерти Трампа — в Белом доме заявили, что американский лидер полностью здоров и поиграет в гольф.

1 сентября Трамп опубликовал в своей соцсети пост, в котором заявил, что он никогда в жизни не чувствовал себя лучше, чем сейчас.

