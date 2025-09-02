Более 10 человек погибли при взрыве бомбы в Пакистане

Во время нападения на базу военизированных формирований в городе Банну на северо-западе Пакистана, которое началось с того, что террорист-смертник протаранил на машине территорию комплекса, и привело к 12-часовой перестрелке, погибли шесть сотрудников служб безопасности и шесть боевиков. Об этом во вторник, 2 сентября, сообщил начальник региональной полиции Саджад Хан.
Он добавил, что в результате перестрелки также были ранены 16 сотрудников служб безопасности и трое мирных жителей.
— Наши силы мужественно сражались около 12 часов, — заявил правоохранитель.
Пока ни одна вооруженная группировка не взяла на себя ответственность за произошедшее, передает Reuters.
28 июня террорист-смертник на автомобиле со взрывчаткой въехал в колонну военнослужащих в провинции Хайбер-Пахтунхва на северо-западе Пакистана. В результате взрыва погибли 13 человек и еще 29 пострадали.
11 марта вооруженная группировка «Армия освобождения Белуджистана» захватила в заложники 450 пассажиров поезда в Пакистане. Позднее боевики отпустили женщин и детей.