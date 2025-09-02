Более 10 человек погибли при взрыве бомбы в Пакистане

Во время нападения на базу военизированных формирований в городе Банну на северо-западе Пакистана, которое началось с того, что террорист-смертник протаранил на машине территорию комплекса, и привело к 12-часовой перестрелке, погибли шесть сотрудников служб безопасности и шесть боевиков. Об этом во вторник, 2 сентября, сообщил начальник региональной полиции Саджад Хан.