Более 10 человек погибли при взрыве бомбы в Пакистане

Он добавил, что в результате перестрелки также были ранены 16 сотрудников служб безопасности и трое мирных жителей.

— Наши силы мужественно сражались около 12 часов, — заявил правоохранитель.

Пока ни одна вооруженная группировка не взяла на себя ответственность за произошедшее, передает Reuters.

28 июня террорист-смертник на автомобиле со взрывчаткой въехал в колонну военнослужащих в провинции Хайбер-Пахтунхва на северо-западе Пакистана. В результате взрыва погибли 13 человек и еще 29 пострадали.

11 марта вооруженная группировка «Армия освобождения Белуджистана» захватила в заложники 450 пассажиров поезда в Пакистане. Позднее боевики отпустили женщин и детей.