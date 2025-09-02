Ричмонд
Россиянину грозит срок за отправку бронепанелей в Израиль

Таможенники задержали жителя Ессентуков за контрабанду продукции военного назначения из России в Израиль. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Кавказского таможенного управления.

По данным ведомства, 22-летний россиянин пытался отправить амуницию из Ессентуков за границу. В его посылке сотрудники таможни нашли грудные и спинные бронепанели ТБМП.305249.129ТУ. Они относятся к товарам военного назначения. Для их вывоза требуется специальная лицензия. У молодого человека этого документа не оказалось.

«Мероприятие проводилось совместно с сотрудниками ОЭБ УФСБ России по Ставропольскому краю и сотрудниками Управления “П” СЭБ ФСБ России», — сообщает таможня.

В отношении россиянина возбудили уголовное дело по статье 226.1 УК — контрабанда стратегически важных товаров. Ему грозит до семи лет лишения свободы и штраф до 1 миллиона рублей.

В середине августа Life.ru рассказывал, как два иностранца попались на контрабанде 11 золотых слитков в Забайкалье. Для скрытия драгоценного груза они оборудовали тайную нишу в прицепе грузового автомобиля.