Россиянину грозит срок за отправку бронепанелей в Израиль

По данным ведомства, 22-летний россиянин пытался отправить амуницию из Ессентуков за границу. В его посылке сотрудники таможни нашли грудные и спинные бронепанели ТБМП.305249.129ТУ. Они относятся к товарам военного назначения. Для их вывоза требуется специальная лицензия. У молодого человека этого документа не оказалось.