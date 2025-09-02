Карьера, любовь и кодекс: как служебные романы рушат репутации топ-менеджеров и министров

В мире большого бизнеса и высокой политики, где репутация является главной валютой, а публичность — неизбежным спутником, личная жизнь лидеров все чаще становится предметом пристального внимания и критики. История знает немало примеров, когда адюльтер если и не прощался, то хотя бы списывался на «личное дело». Однако сегодня, в эпоху тотальной прозрачности и нулевой терпимости к нарушениям корпоративной этики, цена такого романа может оказаться равной стоимости всей карьеры. Три свежих скандала подтверждают эту тенденцию с пугающей однозначностью.