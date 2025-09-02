Без права на отдых: Россияне высказались об общении с коллегами по работе во время отпуска

Полностью отключаются от рабочей коммуникации в период отдыха лишь 28% опрошенных. Каждый четвёртый респондент (26%) признался, что не может оставить корпоративные вопросы без внимания, а остальным это не всегда удаётся. Только 17% россиян полностью перестают читать рабочие чаты, тогда как 33% заглядывают туда редко или только при упоминании их имени.