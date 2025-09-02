Юбка, блузка да сумка за 100 тысяч: в чем пошли в школу дети российских звезд

1 сентября в школу своих детей повели не только простые москвичи, но и звезды шоу-бизнеса. Узнаем, кто из артистов побывал на праздничной линейке, какой образ они выбрали для своих чад и в какую сумму обошлись сборы.
Лапочки дочки.
Детей рэпер Джиган и его супруга блогер Оксана Самойлова ведут в школу вместе. В этом году их младшая дочь Майя пошла во второй класс, средняя Лея — в пятый, а старшая Ариела — в восьмой.
В День знаний на девочках были белые блузки и черные юбки — все как полагается. Особый достаток звездной семьи подчеркивали лишь сумки старшей и средней дочерей. У Леи в руках красовался аксессуар примерно за 86 тысяч рублей. А вот на плече Ариелы сумка еще дороже — ценою больше ста тысяч рублей.
С такими аксессуарами в простую школу не пойдешь…. Как известно, дочери Джигана и Оксаны учатся в частной британской международной школе Russian International School. Ценник здесь начинается от 1,3 миллиона рублей в год.
Букеты собрали в поле.
А вот актриса Агата Муцениеце, которая на днях отпраздновала свадьбу с музыкантом Петром Дрангой, вела своих детей в школу одна. Ее дочери Мие сейчас девять лет, а сыну Тимофею 12. Как написала актриса в социальных сетях, букеты для учителей они в этом году не покупали, а собирали в поле.
Дети актера Павла Прилучного и Агаты Муцениеце ходят в частную школу «Лидеры» в Истринском районе Подмосковья. Стоимость обучения здесь составляет 150 тысяч рублей в месяц.
Кстати, для такой элитной школы Тимофей был одет довольно-таки простовато: спортивные брюки с темно-синими заплатами и серо-бежевая клетчатая рубашка. У Мии же наряд был по всем правилам: черные сарафан и пиджак, белые блузка и гольфы. А на рюкзаке девочки виднелась популярная сегодня игрушка — Лабубу. Ценник у оригинала, кстати, тоже немалый — от семи тысяч рублей.
Папа Сережа может.
Отец-одиночка, знаменитый певец Сергей Лазарев в этом году провожал в школу уже двоих своих детей.
Младшей дочери Анне исполнилось шесть лет, она пошла в первый класс. Сыну Никите уже десять лет, за школьной партой он не новичок.
Учиться юная наследница Сергея Лазарева будет в престижной Павловской гимназии — там же, куда ходит ее брат. Ценник здесь, конечно же, солидный — обучение стоит около 1,5 миллиона рублей в год.
Но при этом можно получить и скидку, если ребенок выигрывает на олимпиадах и спортивных соревнованиях.
Школьников стало меньше.
Юмористка и актриса Елена Борщева в этом году ведет в школу лишь младшую дочь по имени Ума. Девочка перешла в четвертый класс.
Старшая же дочь артистки Марта уже выпустилась из школы и в этом году встречает День знаний в своем новом амплуа — теперь она студентка ГИТИСа.
Как известно, на бюджет девушка не прошла по конкурсу, поэтому Елене Борщевой каждый год придется выкладывать кругленькую сумму — а именно 625 тысяч 700 рублей.
А вот о том, в какой школе учится младшая наследница артистки Ума, звездная мама умалчивает.