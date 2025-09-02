Юбка, блузка да сумка за 100 тысяч: в чем пошли в школу дети российских звезд

А вот актриса Агата Муцениеце, которая на днях отпраздновала свадьбу с музыкантом Петром Дрангой, вела своих детей в школу одна. Ее дочери Мие сейчас девять лет, а сыну Тимофею 12. Как написала актриса в социальных сетях, букеты для учителей они в этом году не покупали, а собирали в поле.