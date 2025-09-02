Офтальмолог Леншина: желтые белки глаз указывают на проблемы с печенью

Врач-офтальмолог Капиталина Леншина рассказала, на что указывает изменение цвета слизистой глаза. Порой это случается при серьезных заболеваниях.
Например, желтизна белков чаще всего указывает на патологии печени, повышенным уровнем билирубина, травмы глазного яблока или конъюнктивы. А порой может сигналить о злокачественном новообразовании.
Покраснение глаз чаще всего вызвано переутомлением и сухостью из-за неправильно подобранных очков или линз.
— Термическими повреждениями и травмами глаз, попаданием инородного тела, аллергической реакцией, — рассказала врач порталу Страсти.
В свою очередь врач-офтальмолог Антон Казанцев в беседе с aif.ru рассказал, какие продукты помогают для остроты зрения. Это не только черника, но и, например, куркума.
Кстати, чрезмерная ультрафиолетовая активность довольно вредно воздействует на глаза, на проходящие отделы, на хрусталик и сетчатку глаза. Смотреть на солнце без очков — это первая привычка, которая портит зрение, пишет Life.ru.