Трамп заявил, что не видел сообщений в соцсетях о своей смерти

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что не видел в социальных сетях сообщений о своей смерти. Глава Белого дома назвал их «сумасшедшими». Об этом он уточнил во вторник, 2 сентября, в рамках выступления в американской администрации.
— Я не делал ничего два дня, а все уже начали говорить, что со мной что-то не так, — сказал американский лидер.
Сообщения о возможной смерти Трампа стали распространяться в Сети 30 августа. В поисковых системах социальной сети X популярными стали такие запросы, как Trump is Dead, Trump Died («Трамп мертв» — прим. «ВМ») и President Vance («Президент Вэнс» — прим. «ВМ»). Кроме того, ранее в Сети появилось фото, которое запечатлело якобы нового двойника президента США.
Несмотря на то что глава Белого дома заявил, что якобы не видел сообщений о своей смерти, сам он уже комментировал слухи о своей болезни, заявив, что никогда в жизни не чувствовал себя лучше, чем сейчас. Тем не менее сделал он это в социальной сети Truth Social, не появляясь на публике.