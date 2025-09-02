Трамп заявил, что не видел сообщений в соцсетях о своей смерти

Несмотря на то что глава Белого дома заявил, что якобы не видел сообщений о своей смерти, сам он уже комментировал слухи о своей болезни, заявив, что никогда в жизни не чувствовал себя лучше, чем сейчас. Тем не менее сделал он это в социальной сети Truth Social, не появляясь на публике.