В ЦАХАЛ опровергли удар хуситов по штабу армии Израиля

Хуситы после каждого запуска выпускают релизы, в которых заявляют о своих недостигнутых целях. Об этом заявила пресс-секретарь ЦАХАЛ Анна Уколова в беседе с РЕН ТВ.
Ранее представители хуситов из движения «Ансар Аллах» заявили о том, что они атаковали здание генерального штаба армии Израиля в Тель-Авиве, аэропорт «Бен-Гурион», электростанцию, порт, а также поразили судно MSC ABY в Красном море. Представитель «Ансар Аллах» Яхья Сариа сказал, что атаки успешно достигли своих целей.
При этом, по словам Уколовой, беспилотник, который был запущен с территории Йемена в сторону Израиля, был перехвачен ЦАХАЛ и не добрался до границы страны. Уколова также подчеркнула, что в Израиле даже не пришлось включать сигнал о воздушной тревоге.
«Не знаю, какова была цель его полета, так как до неё он не долетел. До Израиля не долетело ничего», — сказала представитель ЦАХАЛ.
В конце августа глава «Ансар Алла» Махди аль-Машат заявил, что Израиль ожидают «мрачные дни» в ответ на удары по Йемену, которые привели к гибели премьер-министра и ряда членов правительства хуситов.