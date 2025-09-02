В ЦАХАЛ опровергли удар хуситов по штабу армии Израиля

При этом, по словам Уколовой, беспилотник, который был запущен с территории Йемена в сторону Израиля, был перехвачен ЦАХАЛ и не добрался до границы страны. Уколова также подчеркнула, что в Израиле даже не пришлось включать сигнал о воздушной тревоге.