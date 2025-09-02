Ричмонд
+24°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп заявил, что узнал «интересные вещи» о конфликте на Украине

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что узнал «интересные вещи» о конфликте на Украине, которые в ближайшие дни станут известны. Об этом он рассказал во вторник, 2 сентября, в рамках выступления в Белом доме.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что узнал «интересные вещи» о конфликте на Украине, которые в ближайшие дни станут известны. Об этом он рассказал во вторник, 2 сентября, в рамках выступления в Белом доме.

— Я узнал интересные вещи. Думаю, в ближайшие дни узнаете и вы, — сказал Трамп.

Причем такой ответ прозвучал после вопроса о том, говорил ли глава Белого дома на этой неделе с президентом России Владимиром Путиным, передает РИА Новости.

30 августа в СМИ появилась информация о том, что Дональд Трамп ведет переговоры с европейскими столицами о возможности отправки сотрудников американских частных военных компаний (ЧВК) на Украину в целях обеспечения «гарантий безопасности». По данным журналистов, в ЕС полагают, что размещение представителей американских ЧВК станет «сдерживающим фактором» для России.

Однако вскоре Трамп опроверг эту информацию и заявил, что американские военнослужащие не будут присутствовать на территории Украины. При этом он допустил, что гарантии безопасности Киеву могут включать присутствие в небе над страной американских и европейских военных самолетов.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше