Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что узнал «интересные вещи» о конфликте на Украине, которые в ближайшие дни станут известны. Об этом он рассказал во вторник, 2 сентября, в рамках выступления в Белом доме.
— Я узнал интересные вещи. Думаю, в ближайшие дни узнаете и вы, — сказал Трамп.
Причем такой ответ прозвучал после вопроса о том, говорил ли глава Белого дома на этой неделе с президентом России Владимиром Путиным, передает РИА Новости.
30 августа в СМИ появилась информация о том, что Дональд Трамп ведет переговоры с европейскими столицами о возможности отправки сотрудников американских частных военных компаний (ЧВК) на Украину в целях обеспечения «гарантий безопасности». По данным журналистов, в ЕС полагают, что размещение представителей американских ЧВК станет «сдерживающим фактором» для России.
Однако вскоре Трамп опроверг эту информацию и заявил, что американские военнослужащие не будут присутствовать на территории Украины. При этом он допустил, что гарантии безопасности Киеву могут включать присутствие в небе над страной американских и европейских военных самолетов.