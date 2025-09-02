Трамп: США проигрывали космическую гонку России и Китаю

Соединенные Штаты стали «страной номер один» в сфере космоса, хотя до этого они проигрывали России и Китаю космическую гонку. Об этом во время брифинга в Белом доме во вторник, 2 сентября, заявил американский лидер Дональд Трамп.
— Мы создали, и я создал такую вещь, как космические войска. Это очень важно. Мы проигрывали космическую гонку Китаю и России, а теперь мы с большим отрывом номер один в космосе, — высказался глава Белого дома.
Он также объявил о переносе штаб-квартиры американских космических сил из штата Колорадо в Алабаму, трансляция велась на сайте Белого дома.
21 мая командующий Космическими силами США генерал Ченс Салтцмен заявил в сенате американского Конгресса, что российская сторона якобы разработала и, возможно, уже использует кинетическое оружие в космосе. По его словам, российские военнослужащие «выпустили» такое оружие, и американские бойцы наблюдали его применение на орбите.
1 августа американский космический корабль Crew Dragon компании SpaceX с экипажем миссии Crew-11, в который входит российский космонавт Олег Платонов, отправился к Международной космической станции. На следующий день судно пристыковалось к станции. Помимо Платонова, в состав экипажа входят американские астронавты командир Зина Кардман и пилот Майкл Финк, а также японский специалист Кимия Юи.