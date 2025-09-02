В аэропорту Волгограда приостановили приём и выпуск самолётов

Ранее Вооружённые силы Украины трижды атаковали Энергодар беспилотниками-камикадзе в течение дня. Город-спутник Запорожской АЭС подвергся трём атакам беспилотников-камикадзе со стороны ВСУ в течение дня. По предварительным данным, пострадавших в результате атак нет, точный характер повреждений уточняется. Глава администрации призвал горожан соблюдать осторожность.