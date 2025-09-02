Стоимость золота обновила исторический рекорд и превысила 3600 долларов за тройскую унцию. Об этом говорят данные COMEX.
Рост котировок связывают с сохраняющейся глобальной экономической неопределенностью и высоким спросом инвесторов на защитные активы.
В августе рост цен также показал бензин АИ-95. Цена бензина на Петербургской бирже по итогам торгов 20 августа вновь достигла исторического рекорда, превысив 82 тысячи рублей за тонну. Также, согласно данным торгов, марка АИ-92 на тот момент уже третий день подряд обновляла свой ценовой максимум.
12 августа цена на бензин АИ-95 возросла за сутки на 0,44 процента и достигла 80,5 тысячи рублей за тонну. В тот же день цена на топливо АИ-92 увеличилась на 1,58 процента и составила 70,4 тысячи рублей за тонну. В ближайшее время оно также может превысить свой рекорд в 70,5 тысячи рублей за тонну, установленный в сентябре 2023 года. Стоимость дизельного топлива возросла на 0,45 процента и составила 59,2 тысячи рублей за тонну.
Изменения показывает и курс валют. 29 июля ЦБ России повысил официальный курс доллара на 30 июля до 82,2 рубля. В сравнении с 29 июля он вырос на 2,6 процента.