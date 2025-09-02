Стоимость золота обновила исторический рекорд

12 августа цена на бензин АИ-95 возросла за сутки на 0,44 процента и достигла 80,5 тысячи рублей за тонну. В тот же день цена на топливо АИ-92 увеличилась на 1,58 процента и составила 70,4 тысячи рублей за тонну. В ближайшее время оно также может превысить свой рекорд в 70,5 тысячи рублей за тонну, установленный в сентябре 2023 года. Стоимость дизельного топлива возросла на 0,45 процента и составила 59,2 тысячи рублей за тонну.