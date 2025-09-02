Известных сиамских близнецов Хенсел заметили с новорожденным ребенком

Сиамские близнецы Эбби и Бриттани Хенсел, которые стали известны после участия в реалити-шоу, появились на прогулке вместе с новорожденным ребенком, находившимся в автокресле, возле школы, где они преподают.
Они привезли ребенка на полчаса для знакомства с коллегами. Интернет-пользователи предположили, что это может быть ребенок двух сестер, поскольку они надолго пропали из поля зрения общественности. Пока ни Эбби, ни Бриттани, ни супруг Эбби Джош Боулинг не сообщили о появлении нового члена семьи.
Сестры Хенсел родились с двумя головами, но у них одно тело, которое объединяется в области торса. Эбби контролирует свою сторону туловища, а Бриттани — свою. У девушек общий кишечник, мочевой пузырь и репродуктивные органы, передает портал People.
2 января близнецы Хенсел спровоцировали появление волны слухов о своей беременности после публикации видео на платформе TikTok. В ролике присутствуют новостные заголовки о жизни сестер, последний из которых гласит: «Замужем, ждут ребенка». При этом Хенсел не стали напрямую отвечать на вопросы подписчиков о своей возможной беременности.
