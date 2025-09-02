Ричмонд
Трамп: США могут занять «другую позицию», если по Украине не будет прогресса

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Вашингтон может занять «другую позицию» касательно украинского урегулирования, если в вопросе конфликта не будет никакого прогресса. Об этом он сказал во вторник, 2 сентября, в рамках выступления в Белом доме.

— У нас была очень хорошая встреча с Путиным пару недель назад. Если ничего не получится, мы займем другую позицию, — приводит его слова РБК.

22 августа Путин заявил, что отношения России и США находятся на низком уровне, однако благодаря президентству Дональда Трампа свет в конце тоннеля замаячил. Теперь Москва рассчитывает на полномасштабное восстановление отношений с Вашингтоном.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что по итогам саммита между президентами России и Соединенных Штатов на Аляске обе страны достигли взаимопонимания во многих вопросах.

Саммит между президентами США и России завершился в ночь на субботу, 16 августа, по московскому времени. Утром самолет специального летного отряда «Россия» Ил-96 вылетел из американского Анкориджа. Что известно о первой почти за шесть лет встрече политиков — в отдельном материале «Вечерней Москвы».

