Трамп: США могут занять «другую позицию», если по Украине не будет прогресса

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Вашингтон может занять «другую позицию» касательно украинского урегулирования, если в вопросе конфликта не будет никакого прогресса. Об этом он сказал во вторник, 2 сентября, в рамках выступления в Белом доме.
— У нас была очень хорошая встреча с Путиным пару недель назад. Если ничего не получится, мы займем другую позицию, — приводит его слова РБК.
22 августа Путин заявил, что отношения России и США находятся на низком уровне, однако благодаря президентству Дональда Трампа свет в конце тоннеля замаячил. Теперь Москва рассчитывает на полномасштабное восстановление отношений с Вашингтоном.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что по итогам саммита между президентами России и Соединенных Штатов на Аляске обе страны достигли взаимопонимания во многих вопросах.
Саммит между президентами США и России завершился в ночь на субботу, 16 августа, по московскому времени. Утром самолет специального летного отряда «Россия» Ил-96 вылетел из американского Анкориджа. Что известно о первой почти за шесть лет встрече политиков — в отдельном материале «Вечерней Москвы».