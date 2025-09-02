Маркарян заявил, что вел эфиры в нездоровом состоянии и говорил бредовые вещи

«И даже мероприятие, которое я хотел провести в октябре 2025 года, планировалось для того, чтобы поговорить о важных темах: о семейности и важности рождения детей, уважении родителей и отцов, о мужском развитии и здоровье, любви к своей стране. Мне искренне жаль, что этому мероприятию, скорее всего, не суждено будет случиться. Так как я заложил туда очень глубокие смыслы и важные для молодых мужчин, которые планируют семью», — сетует Маркарян.