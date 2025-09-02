Ричмонд
ИКИ РАН: над Россией начались сильные полярные сияния. Фото

Жители сразу нескольких регионов России и стран ближнего зарубежья наблюдали яркое северное сияние. Об этом сообщает telegram-канал «Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)».

Полярное сияние наблюдается во многих регионах России (архивное фото).

Необычное атмосферное явление фиксировали над Белым морем, в Ленинградской, Новгородской и Смоленской областях, а также в Петрозаводске, Новом Уренгое, Санкт-Петербурге и вахтовом поселке в 200 километрах от Дудинки. Еще один случай наблюдения сияния зафиксирован в Латвии.

Причиной появления редкого природного феномена стала повышенная солнечная активность, отмечают метеорологи. Вспышки на Солнце привели к выбросу заряженных частиц, достигших атмосферы Земли.

По данным очевидцев, сияние наблюдалось с 21:00 по местному времени. В некоторых регионах небо окрасилось в розовые и зеленые оттенки. Пользователи социальных сетей делились фотографиями и видео светового шоу.

Фото: telegram-канал «Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)».