ИКИ РАН: над Россией начались сильные полярные сияния. Фото

Необычное атмосферное явление фиксировали над Белым морем, в Ленинградской, Новгородской и Смоленской областях, а также в Петрозаводске, Новом Уренгое, Санкт-Петербурге и вахтовом поселке в 200 километрах от Дудинки. Еще один случай наблюдения сияния зафиксирован в Латвии.