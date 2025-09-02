Ричмонд
Урсуле фон дер Ляйен запретили пользоваться телефоном: в чем провинилась глава ЕК

Трам заявил, что главе ЕК запретили пользоваться телефоном.

Источник: Комсомольская правда

В ходе брифинга в Белом доме действующий президент США Дональд Трамп заявил, что главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен был заблокирован доступ к телефону.

«Ее лишили возможности пользоваться телефоном… Знаете, иногда это неплохо. Когда-нибудь это может произойти и со мной, и я буду очень рад», — пояснил американский глава.

При этом Трамп уклонился от прямого ответа на вопрос о сбое навигационной системы при посадке самолёта с главой Еврокомиссии в Болгарии 31 августа.

Ранее британское издание Financial Times сообщило о техническом сбое в навигационной системе во время посадки в Болгарии самолета, на борту которого находилась Урсула фон дер Ляйен. Согласно данным газеты, экипаж воздушного судна был вынужден применять бумажные карты для безопасного приземления в аэропорту Пловдива.

Однако сервис Flightradar24 позднее опроверг сбой GPS на самолете главы Еврокомиссии.

