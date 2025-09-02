В Москве корги за рулем авто разогнался до 187 км/ч

В Москве корги, якобы находясь за рулём автомобиля, разогнался до 187 км/ч. Об этом сообщил ТГ-канал «Москва сегодня» и опубликовал соответствующее фото.
Владелец машины был оштрафован за превышение скорости — на данном участке дороги максимально разрешённая скорость составляла 50 км/ч.
Автоюрист Лев Воропаев пояснил «Газете. Ru», что собака действительно могла находиться за рулём, как это зафиксировала дорожная камера. Однако, скорее всего, корги лишь прикрывала настоящего водителя.
Ранее полицейские задержали в Приморье водителя, который намеренно сбил собаку.
«Вероятно, кто-то одновременно управляет машиной вместе с ней. Возможно, это смарт-автомобиль с автопилотом, ведь сейчас такие технологии уже доступны», — отметил Воропаев.