Боня призвала общественность прекратить споры вокруг судьбы Наговициной

Телеведущая подчеркнула, что никаких признаков жизни зафиксировано не было.

Источник: Аргументы и факты

Блогер и телеведущая Виктория Боня призвала прекратить обсуждения и домыслы вокруг гибели альпинистки Натальи Наговицыной на пике Победы.

Она подчеркнула, что никаких признаков жизни зафиксировано не было, а силуэт в палатке указывает на неподвижное тело россиянки.

По словам Бони, дрон продолжительное время кружил над палаткой, чтобы у альпинистки была возможность отреагировать. Однако никаких движений зафиксировано не было. Несколько часов поисковики обследовали ледник с воздуха, но результатов это не принесло.

С момента, как Наговицина оказалась на высоте более семи тысяч метров, прошел уже 21 день.

Вершина Пик Победы, находящаяся на границе Кыргызстана и Китая — одна из наиболее опасных для восхождений гора. Ее высота превышает 7000 метров, а северное расположение на стыке двух климатических поясов делает пик абсолютно непредсказуемым в плане погоды. Вот почему название этой горы так часто связано трагическими событиями.
