Боня призвала общественность прекратить споры вокруг судьбы Наговициной

Блогер и телеведущая Виктория Боня призвала прекратить обсуждения и домыслы вокруг гибели альпинистки Натальи Наговицыной на пике Победы.
Она подчеркнула, что никаких признаков жизни зафиксировано не было, а силуэт в палатке указывает на неподвижное тело россиянки.
По словам Бони, дрон продолжительное время кружил над палаткой, чтобы у альпинистки была возможность отреагировать. Однако никаких движений зафиксировано не было. Несколько часов поисковики обследовали ледник с воздуха, но результатов это не принесло.
С момента, как Наговицина оказалась на высоте более семи тысяч метров, прошел уже 21 день.
