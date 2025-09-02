Трамп сделал заявление о пошлинах для Индии: вот что он сказал

Глава Белого дома подтвердил отсутствие планов по пересмотру ограничительных мер в отношении Индии. По словам Дональда Трампа, 50-процентные таможенные тарифы на индийские товары останутся в силе как реакция на энергетическое сотрудничество с российской нефтью. Об этом он сообщил журналистам в Белом доме во время брифинга.