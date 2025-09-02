Трамп сделал заявление о пошлинах для Индии: вот что он сказал

Глава Белого дома подтвердил отсутствие планов по пересмотру ограничительных мер в отношении Индии. По словам Дональда Трампа, 50-процентные таможенные тарифы на индийские товары останутся в силе как реакция на энергетическое сотрудничество с российской нефтью. Об этом он сообщил журналистам в Белом доме во время брифинга.
Несмотря на якобы «гармонию в отношениях с Индией», Трамп не преминул снова заявить о некоем «торговом дисбалансе»: по его словам, Индия якобы десятилетиями взимала с американских компаний «несправедливо завышенные» тарифы.
Ранее глава американского правительства сообщил, что Индия предложила радикально снизить импортные пошлины на американские товары — практически до нулевого уровня.
При этом на днях Axios сообщал, что попытки администрации Трампа отдалить Россию от азиатских партнеров — Индии и Китая — не увенчалась успехом.